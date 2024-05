Pünkösd hétfővel véget ért az idei SopronFest, amely 10 napon keresztül kínált széles körben programokat a városban, ahol igazi ünnepi hangulat alakult ki ez idő alatt. A fesztivált megelőző napokban a szervezők kulturális és gasztronómiai programokkal várták az érdeklődőket, de volt Trabant túra, börtönlátogatás és művésztelep a kiállítások és podcast beszélgetések mellett. A fesztivál szervezői mintegy 300 programot kínáltak Sopronban, köztük mutatkozott be a „Hűség Városa” című csoportos tárlat is, ahol hét neves művészek alkotását tekinthették meg az érdeklődök. Azonban az alkotóknak köszönhetően nemcsak kiállítás megtekintésére volt lehetőség , hanem a Mária-szobor lábánál rendhagyó alkotótábor valósítottak meg, ahol egyszerre dolgoztak a műveiken. A hatalmas szív alakú kompozíción a művészek a saját megvilágításukban mutatták be a hűség fogalmát.