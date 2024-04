Dr. Nemes Gábor, az Egyházmegyei Gyűjteményi Központ intézményvezetője, a könyv szerkesztője lapunknak elmondta: az épület felújítása után úgy gondoltuk, szüksége van a városnak és az egyházmegyének egy olyan albumra, amely méltó módon mutatja be a Bazilikát. Kiadvány született a győri Székesegyház történetéről, értékeiről, amit nemrég mutattak be a nagyközönségnek a Káptalandombon.

Fotó: Csapó Balázs

– Többek között kutató régészek, történészek, művészettörténészek ismertetik a kiadványban a templom történetét és művészeti értékeit. A könyv nem csak a turistáknak, a városba érkező zarándokoknak készült, hanem mindenkinek. A történelmi szövegrészek levéltári források alapján adnak áttekintést, aztán ott vannak a bemutatott freskók, az oltárok, a belső díszítések, és a restaurálási munkálatok is. Ezeket gyönyörű fotókkal illusztráltuk – fogalmazott dr. Nemes Gábor, a könyv szerkesztője.

A székesegyház történetéről László Csaba régész és Haris Andrea művészettörténész adott betekintést, a freskókról Jernyei Kiss János, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem docense írt, az oltárokról és a berendezési tárgyakról Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója mesél egy fejezetben.

Kiadvány a pótolhatatlan remekművekről

– Az épület története mintegy ezer esztendőt foglal magába, és szinte minden művészettörténeti korszak nyomot hagyott rajta. A belső tér az érett barokk jegyében fogant, amelyet neves művészek alkotásai tesznek különlegessé. A mesterek az 1760-as és az 1780-as évek között pótolhatatlan remekműveket: mennyezet- oltárképeket, mozgalmas szobrokat és virtuóz domborműveket alkottak –mondta el Székely Zoltán igazgató.

A kiadvány részletesen bemutatja Franz Anton Maulbertsch és műhelyének alkotásait, az illuzionisztikus mennyezetképeket, illetve a fő- és a mellékoltárokat. Kiemelkedő művészegyéniség volt Johann Gabriel Mollinarolo is, aki a nevezetes fekete oltárokat készítette: az ólomdomborművek a magyar szent királyokat ábrázolják.

A berendezésnek ezen kívül két kiemelkedő darabja van: a Mária-kegyoltár, valamint a déli mellékhajóban található Szent István első vértanú oltára. A padok faragott díszítése, a kovácsoltvas rácsok, az ezüst gyertyatartók mind-mind a barokk művészet jegyeit hordozzák.

Emellett nem feledkeznek meg a könyvben a templom monumentális orgonájáról, annak gazdag díszítőelemeiről sem.

– A Székesegyház a város egyik legfontosabb művészeti emléke, emblematikus épülete. Híres és Európai-szerte ismert neves mesterek dolgoztak rajta. Azt sem felejtsük el, hogy zarándokközpont is, hiszen évről-évre több ezren érkeznek ide a Könnyező Szűzanya-kegykép, a Szent László-herma vagy éppen Boldog Apor Vilmos sírja miatt. Ez a kiadvány a nem hívők számára is egy ékszerdobozt mutat be, többek között olyan kincseket, amelyeket az épületbe látogatók nem láthatnak. Például a Szűzanya-kegykép mögött található a város legrégebbi freskója, vagy említhetjük még az épület padlását, ami gyönyörű gótikus részleteit mutatja a barokk székesegyháznak –részletezte dr. Nemes Gábor az Egyházmegyei Gyűjteményi Központ intézményvezetője.