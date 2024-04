Az elmúlt hétvégén sem maradtak rábaközi néptánc nélkül a budapestiek. Ezúttal a Muharay Elemér Népművészeti Szövetség országos táncházának „Járd ki, lábam!” című gálaműsorán vettek részt rábaközi néptáncegyüttesek a Papp László Sportarénában. A kapuváriak, sziliak, vitnyédiek és szanyiak a Rábaköz eszközös táncait mutatták be.

Szabó Máté, a Bokréta tagja ízes rábaközi beszéddel köszönt be a színpadon, majd a szanyi dust láthatta a közönség. A vitnyédi és kapuvári söprűs táncok után a szanyi söprűst járták el a legények. A táncos lányok énekes játéka, a köcsögös is színpadra került a tízezres közönség előtt. A nézők tetszését elnyerte a szili cséptánc és a szanyi kanásztánc is.

A gálaműsorban a Muharay-szövetség tizenhat együttesének több mint háromszáz táncosa mutatkozott be. Az előadást szerkesztette és rendezte Busai Norbert és Tompa Attila. A zenét Samu Zoltán és zenekara, Császár Dominik és a Testvériség Néptáncegyüttes zenekara szolgáltatta.