Tömböly Ildikó, a klub vezetője elmondta: rendszeresen vállalnak szereplést, nemcsak saját városukban, de szívesen utaznak messzebbre is.

– Nagy élmény volt a balatonfüredi rendezvény. Igazán kimagasló előadásokat láthattunk, hallhattunk. Büszkén mondhatom el, hogy a mi produkciónkat is vastapssal köszönte meg a közönség – fogalmazott Tömböly Ildikó. – Dalárdánknak tizenhét tagja van, Vaspöriné Kótai Szilvia helyi pedagógus készít fel bennünket a műsorokra. Részt veszünk a városi rendezvényeken, ünnepségeken, de énekeltünk karácsonykor a dénesfai betegotthonban, a kapuvári idősek otthonában, ott vagyunk az agyagosszergényi Katonadal Fesztiválon is. A Magyar Falu Program pályázatán sikerült egy kisbusz vásárlásához támogatást nyernünk, így már utazásunk is megoldott. Új fellépőruhánkat a beledi önkormányzattól kaptuk.

A beledi nyugdíjasok dalárdája Balatonfüreden lépett fel rábaközi és beledi dalokkal. Fotó: Ezüstfenyő Klub

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klubról Tömböly Ildikó még kifejtette: igazán aktív társaság. Az idősekre lehet számítani a városi szemétszedésnél, a virágosításnál, szervezik a nyugdíjas-olimpiát, húsvéti dekorációt készítenek, főznek a Pünkösdi Fesztiválon. Jelenleg ötven tagja van a klubnak, és még pártolók, támogatók is állnak mellettük. „Bármilyen felkérés érkezik vagy megmozdulás van a városban, ránk számíthatnak a szervezők. Igyekszünk városunk jó hírét vinni, bármerre is járunk. Fenntartásunkat támogatások biztosítják, illetve próbáljuk a pályázatokat is kihasználni” – tette hozzá Tömböly Ildikó.