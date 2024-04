- A magyar költészet napját idén is egy különleges helyszínen ünnepeljük, a Lenck-villa Deák tér felőli kerítésére csodálatos, magyar költők verseit gyűjtöttük össze. Kíváncsiak voltunk a soproniak kedvenceire is, ezért a múzeum közösségi oldalán olyan felhívást tettünk közzé, amelyben a lakosság szeretett, magyar verseit vártuk. Szerencsére sokakat megmozgatott a felhívás, volt aki online, volt, aki személyesen hozta be ezeket, így erre a csodálatos alkalomra összesen hatvan költeményt helyeztünk el az átmeneti kiállítótérben, a mi kedvelt alkotásainkkal kiegészítve