Most megjelent Lébény román kori műemlékének krónikája című kötetét a Huszár Gál Városi Könyvtárban csütörtökön mutatták be. A szerző beszélgetőtársa Tuba László nyugalmazott könyvtárigazgató, helytörténész. Thullner István arra vállalkozott, hogy közérthető formában bemutassa a lébényi templomra vonatkozó szakirodalmat, régészeti dokumentációkat, művészettörténeti elemzéseket. Emellett saját elképzeléseit, tényekkel igazolt kutatási eredményeit is megosztja olvasóival. A kiadvány műfaját tekintve egyszerre építészettörténeti kismonográfia, olvasókönyv és útikönyv. A helytörténész bőségesen illusztrált, impozáns krónikája méltó hazánk legjelentősebb Árpád-kori műemlékéhez.

Beszélgetőtársával felelevenítette a 2001-ben kiadott lébényi könyv történetét, mely a 100 magyar falu sorozatban jelent meg.

– 10 évesen láttam először a lébényi templomot, akkori szokás szerint egy kerékpár vázán ülve. Lébény mindig kedves volt számomra, szerettem odajárni Rengeteg anyag gyűlt össze a témában. Aztán jött a covid, egy panelban bezárva és számítógéphez ültem – mesélte Thuller István, kiemelve, hogy Várszegi Asztrik apát biztatására folytatta az írást.

Könyvtári, levéltári kutatásai során számos olyan információra bukkant, amelyek kevéssé ismertek. Thullner István például rámutatott arra, hogy a bencéseken túl a jezsuitáknak is fontos szerepe volt a templom megmaradásában. Érdekesség szintén, hogy a lébényi templom volt az első műemlék, amit felújítottak az 1860-70-es években. Foglalkozott a Szent Jakab zarándoklattal is: jezsuiták is szerveztek ide zarándolatokat.

A szépkorú szerző még hangsúlyozta: következő témája Mosonmagyaróvár iparának és mezőgazdaságának története egy olvasmányos monográfiában.