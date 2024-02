A Nemzeti Együttműködési Alap Civil Pályázatán működésre és szakmai programokra nyert korábban támogatást a Höveji Csipke Egyesület, 3,15 millió forintot. Az egyesület a már hungarikumként nyilvántartott höveji csipke népszerűsítésére, fennmaradásának biztosítására, bemutatók, oktatási alkalmak, kiállítások megvalósítására, rendezvények szervezésére fordította az összeget.

A pályázat segítségével bemutatókon, népművészeti rendezvényeken, vásárokon, kiállításokon vettek részt és mutatták meg a kézimunkák motívumvilágát, mintakincsét, készítésének technikáját. 2023-ban is ott voltak a Mesterségek Ünnepén, és nagyban hozzájárultak a III. Nyárzáró Vidéki Gasztroprogram és Csipketalálkozó megszervezéséhez. A pályázat révén höveji oltárterítőkkel gazdagodtak a környékbeli települések, többek között Csorna és Győr is.

Az egyesület célja továbbra is a hagyományok őrzése, ápolása és továbbadása, a höveji csipkemotívumok népszerűsítése, a szakmai színvonal folyamatos növelése, hogy ezáltal is hozzájáruljanak a höveji csipke továbbéléséhez.