Farkas-Pap Éva és Farkas Vajk Győrött élnek, alkotnak. A múzeum a város sokszínű kulturális életét villantják fel személyükön, és újonnan megnyíló közös kiállításukon keresztül. Kísérletező, a művészetben új utakat kereső alkotók, akik sok szállal kötődnek a hazai és a győri művészeti tradícióhoz is. Farkas Vajk üvegművész, Hefter László tanítványa. Munkáin az anyag alakítási lehetőségeit kutatja: hogyan lehet az alapvetően síkszerű üvegből térbeli, szabadon áramló volumeneket teremteni. Ezzel szemben Pap Éva szobrász legújabb munkái korunk sokféle problémájára reagálnak. A tárlat címe: Összeadás, kivonás.

Művészek a városban

Székely Zoltán, a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum igazgatója lapunknak elmondta: a kultúra élő folyamat, amely napjainkat áthatja. Ezt pedig úgy tudjuk leginkább hangsúlyozni, ha a kultúra ünnepén olyan művészeknek adunk lehetőséget a bemutatkozásra, akik most is itt dolgoznak a városban. Kortárs, fiatal képzőművészek, akik egyrészt kulturális élet folyamatosságát, másrészt az újabb, és újabb nemzedékek általi megújulását reprezentálják.

– A fiatal művészházaspár új színt és törekvéseket hoz a kulturális életbe. Műveiken keresztül új utakat képviselnek, más-más műfajban alkotnak. A tárlat címe arra utal, hogy mindkettejük művészetében a pozitív és a negatív forma a megjelenő alakzat. Hangsúlyt kap az ezzel való formai játék, így a kiállított üvegek és plasztikák reflektálnak is egymásra –fogalmazott lapunknak Székely Zoltán.

Hozzátette: a múzeum a jövőben is ad lehetőséget arra, hogy a fiatal kortárs művészek bemutatkozhassanak. Győrött sincs kortárs galéria hálózat, ami segítené ezeket a művészeket. A múzeumokra, könyvtárakra, művelődési intézményekre hárul az a feladat, hogy teret adjanak a kortárs művészet bemutatkozásának.

Zsúfolt hétköznapok

Éva és Vajk élete a művészet, mellette pedig a család, és a gyermekek. A tárlat címe erre is utal, az idővel való gazdálkodás a napjaik része. A kiállított alkotások közül több olyan is van, ami hónapig készült. Ez kisebb részt a munkafolyamat bonyolultsága miatt van így, a fő ok a zsúfolt hétköznapok menetrendjéből adódik. Mindebből a néző valószínűleg keveset érzékel, de ezek a sajátos helyzetből adódó formai-technológiai megoldások szervesen hozzájárulnak a művek egyediségéhez. A térbeli játékok az anyag sokszínűségét mutatják meg, és kérdéseket tesznek fel a látogatóban.

– Vallom, hogy a változás jó, és befolyásolni is tudjuk. Erről is szól a disztópia sorozatom, aminek több darabját is megtekinthetik az érdeklődők a kiállításon. Én elsősorban betonnal és műgyantával dolgozom, párom üveggel. Biztosan hatunk is egymásra, és igazság szerint első számú kritikusai vagyunk egymásnak. A kiállításon jól elkülöníthető a két stílus, a két világ, ami tulajdonképpen egységet is alkot a látogató számára –mondta el Farkas-Pap Éva.

Farkas Vajk szintén úgy véli: a két anyagválasztás és a formavilág különbözik, de ki is egészítik ki egymást.

– Erről is szól ez a tárlat. A művek saját személyiségünkből fakadnak. Nekem az üveg a szenvedélyem, ebben gondolkodom folyamatosan, a gondolataimat pedig igyekszem megalkotni. Ezek aztán kézzel foghatóvá válnak. Aki meglátogatja az Esterházy-palotát, megismerheti a munkánkat, és közelebb kerülhet a szobrászathoz, az üvegművészethez is. Vannak még terveink, ötleteink a közös munkára, ezért valószínűleg lesz még közös kiállításunk –fogalmazott Farkas Vajk.