Sopron város vezetőivel és a város kulturális, gasztonónimai életében aktív szereplőivel közösen dolgozunk azon, hogy egy olyan fesztivál szülessen, amely a helyiek számára is valódi ünnep, de évről-évre egyre több turistát is vonz más régiókból. Az egész várost megmozgató program mellett fontos az is, hogy a Lővérekben mindenki ott legyen, akire 2024-ben kíváncsi a közönség. Nem kérdés, hogy az idei év Azahriah-ról szól. A 22 éves sztár csak nagyon. kevés koncertet vállal, az év első felében, a Puskás koncertek, előtt egyáltalán nem lép színpadra,. Ez alól egyedül a SopronFest kivétel, ami mindenki számára nagy öröm. Hozzá hasonlóan még várhatóak olyan exkluzív koncertek, amelyek alig láthatók valahol, vagy éppen kizárólag a SopronFesten lesznek láthatók