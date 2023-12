A történetben egy maréknyi árva gyerek kószál a háborús front kellős közepén: biztonságra, hajlékra és élelemre vágyva - ezek a képsorok nem is lehetnének aktuálisabbak, mint most. A Valahol Európában az azonos című film musical-adaptációja, ami a győri színház egykori igazgatója, Korcsmáros György írói örökségét is őrzi.

Huszonöt évvel ezelőtt, 1995. május 9-én mutatták be a Fővárosi Operettszínházban a Valahol Európában című musicalt. Nem véletlenül esett a premier erre a napra. Az európai hadszíntéren 50 évvel korábban ért véget ugyanis a II. világháború. A librettót Radványi Géza 1947-ben forgatott azonos című világhírű filmje nyomán Böhm György, Horváth Péter és Korcsmáros György készítette, a dalok szövegeit Nemes István írta. Zenéjét Dés László komponálta, akinek ez volt az első musicalje, a hangszerelés pedig Malek Miklós nevéhez fűződik.

A pénteki bemutatón a jól ismert történet elevenedik meg.

- A gyerekek célja a túlélés, kilátásaik azonban nem túl biztatók. Útjuk során nemcsak ellenséggel, de jóakarókkal is találkoznak, akik segítenek meglátni az emberséget a legembertelenebb időkben is. Hűség, barátság, bátorság csak néhány a megszerzett kincsek közül, amikre bukkannak kis hőseink, valahol Európában vándorolva - foglalta össze röviden az előadás történetét a rendező, Bozsik Yvette. Hozzátette, hogy szinte mindenkinek van valamilyen élménye, ismerete az előadással kapcsolatban, így reméli ezt is szeretni fogja a közönség.