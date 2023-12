Mint Gellért Tündétől, az előadás egyik megálmodójától és rendezőjétől megtudtuk, annak az ötletét, hogy merjenek egy kicsit eltávolodni a világhírű balettől, egy streeming szolgáltatónak a Diótörő újratöltve című filmje adta. Miután ezt megnézték Varga István táncművésszel, azonnal megfogalmazódott bennük, hogy szeretnének ők is egy Diótörőt készíteni.

– Amikor felismertük, hogy bátran nyúlhatunk a darabhoz, és nem muszáj „ortodox módon” csak klasszikus balettben gondolkodni, akkor fogalmazódott meg bennünk az is, hogy a megyénknek mennyire gazdag a táncélete. Számos műfajnak van specialistája a térségben, esetenként több is. Lelkiismeret-furdalást is okozott sok esetben, hogy választani kellett közülük – mondta el Tünde arra a kérdésünkre, hogy hogyan jött létre ez a sokszínű produkció.

Az előadásban minden tánciskola a saját stílusában mutatja be jelenetét. Látható lesz néptánc, társastánc, utcai táncok, show-tánc, klasszikus balett, modern tánc, hastánc és rock and roll is.

A színpadon az egészen kicsi, 6–7 éves táncosoktól kezdve a felnőttekig minden korosztály felvonul. Mellettük pedig az előadás egy pontján élő kísérőként a vajdasági Fokos zenekar adja majd a talpalávalót a Regös Táncműhely jelenetében.

Gellért Tünde, az előadás rendezője bátran ötvözte a különféle stílusokat, amik egy egésszé álltak össze a színpadon.

Fotó: Csapó Balázs

Összefogás és segítség

– Hatalmas összefogás kellett ahhoz, hogy megvalósulhasson, amit megálmodtunk. Kezdődött azzal, hogy Győr önkormányzata és Dézsi Csaba András polgármester első kérésre a produkció mellé állt és teljes támogatásáról biztosított bennünket. Ugyanígy kaptunk támogatást Sopron és Mosonmagyaróvár önkormányzatától is. Ők a helyi csapatok jelmezeinek finanszírozásába szálltak be egy-egy jelentős pénzadománnyal. A Győri Nemzeti Színház is első szóra befogadott bennünket. Itt szeretném kiemelni azt az óriási segítséget is, amit a színház műszaki gárdájától kapunk. Egy nagyon feszített decemberi időszakban, egy nappal a Puskás bemutatója után is végtelen kedvességgel fordultak felénk és mindenben támogattak bennünket. Nekik köszönhetjük, hogy olyan látványvilág elevenedik majd meg a színpadon, amit elképzeltünk: hogy a dióhéjhajó úszni fog, kapunk füstgépet, bevetítések lesznek. Mindent megtesznek azért, hogy ez a másfél órás előadás minden tekintetben emlékezetes legyen mindenki számára – idézte fel a rendező.

Tánc örömből

Az összefogásból természetesen nem maradhattak ki a táncosok és hozzátartozóik, barátaik, szüleik sem. Az ő támogatásukra, segítségükre is szükség volt, hogy létrejöhessen az előadás.

Kovácsné Ildikó két lánya is szerepel a darabban. A tizenhárom éves Kovács Veronika, aki tíz éve, és a hétéves Kovács Viktória, aki második éve táncol a Grácia tánciskolában. Ildikó elmesélte, hogy nagyon nagy dolognak tartja és nagyon örül neki, hogy a Győri Nemzeti Színház nagyszínpadán láthatja a lányait, a kicsit ráadásul első alkalommal. Mint megtudtuk, a gyerekek is nagy izgalommal készülnek. Nem feladatként élik meg a megsűrűsödött próbákat. Otthon is szívesen gyakorolják a mozdulatokat, csak a tánc öröme miatt. Mivel van közös jelenetük is, Veronika segíteni is tud a húgának.

– Viki még nem tud minden betűt leírni, de a napokban megkért, hogy mutassam meg neki, hogy hogyan kell leírni azt, hogy Diótörő. Akkor még nem tudtam, miért kéri. Majd kiderült, hogy azért, mert a karácsonyi kívánságát írta meg. Két Diótörőt kért a karácsonyfa alá: egyet a testvérének, egyet magának – idézte fel ezt a megható történetet Ildikó, amikor azt kérdeztük, mennyire hatja át a mindennapjaikat az előadás.