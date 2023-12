A korszerűsítés azonban itt nem áll meg, hiszen további fejlesztések várhatók.

A kastély vezetése felelősségteljes szolgálat, hiszen hosszú évszázadokat megélt már ez a csodálatos épület. Az a feladatunk, hogy minden nappal hozzátegyünk valamit ahhoz, hogy több száz év múlva is itt állhasson egykori pompájában

– mondta Oláh Zsanett, az Eszterháza Kulturális Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

– A következő fontos mérföldkő 2024 tavaszán vár ránk, amikor befejeződik a nyugati szárny rekonstrukció­ja, és már arról is van elképzelésünk, milyen szakmai tartalommal fogjuk megtölteni. Ennek véglegesítése természetesen a következő néhány hónap feladata lesz, de azt szeretnénk, ha a jövő év második felére a teljes nyugati szárnyat visszaadhatnánk a látogatóközönségnek. Egykoron számos szökőkút, játékos vízi elemek díszítették a kastélykertet, amelyek jelenleg nem, vagy csak részben üzemelnek, ezért erre is szeretnénk nagyobb figyelmet szentelni a jövő évben. Célul tűztük ki azt is, hogy a kert minden tekintetben visszanyerje régi pompáját – osztotta meg lapunkkal a terveket.

A kastély vezetése felelősségteljes szolgálat – vallja Oláh Zsanett ügyvezető. Fotó: Szalay Károly

Rengeteget olvasok az itt élt családok történetéről, de Esterházy Pál Antal is aktívan részt vesz a munkánkban, így a magam részéről végtelenül inspirál az a fajta teremtés, amit a kastély látogatottsága érdekében tehetünk. Nagyon szeretem például a kínai lakkszobát, ami újra látogatható

– mondta.

– Az értékteremtés és a műemlékvédelem mellett az is fontos, hogy élettel töltsük meg az ódon falakat, olyan eseményeket, programokat, koncerteket hozzunk ide, amelyekkel nemcsak a felnőtteknek, hanem a gyerekeknek is életre szóló élményeket adhatunk. Azt gondolom, hogy ez a fajta megközelítés is fontos ahhoz, hogy lépéseket tegyünk a fenntartható hasznosítás irányába – zárta a beszélgetést Oláh Zsanett ügyvezető.