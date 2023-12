A 126 éves Soproni Képzőművészeti Társaság Sopron egyik legrégibb aktív civil szervezete.

Kevés város büszkélkedhet Magyarországon azzal, hogy 126 éve működik benne egy képzőművészetet ápoló, művelő egyesület. A Soproni Képzőművészeti Társaság ilyen, hiszen a város egyik legrégebbi, aktívan működő civil szervezete.

Fő tevékenységei közé tartozik a művészeti alkotómunka, tagjainak segítése, érdekképviselete, rendezvények, kiállítások szervezése és a képzőművészeti hagyományok ápolása. Közel negyven taggal büszkélkedhet, akik mindannyian fontos részesei a város kulturális életének. Az elmúlt hónapokban sajnos több veszteség is érte őket, augusztusban Jakabné Tóth Márta elnök, szeptemberben pedig Fejér Zoltán festőművész, a társaság tiszteletbeli, örökös alelnöke hunyt el.

- Márti halála, hatalmas űrt hagyott bennünk, de a hivatalos előírások nem hagytak minket megállni, összesen hatvan nap állt a rendelkezésünkre, hogy újra szervezzük sorainkat. Egy rendkívüli közgyűlésen így lettem én az elnök, Horváth F. Péter az alelnök, a titkári poszton pedig továbbra is Füzi Edit maradt, ahogy a kibővített vezetőség sem változott - kezdte Herczeg Anikó a Képzőművészeti Társaság új elnöke.

- Szerencsére mindenben számíthatok a vezetőségre, elsődleges célunk a már elkezdett folyamatokat továbbvinni a vizuális művészet népszerűsítése mellett. Ennek érdekében kiállításokat szervezünk, ahol egyéni vagy közös tárlaton mutatjuk be alkotásainkat, de a közeljövőben azt is szeretném elérni, hogy budapesti, győri vagy akár külföldi kiállításokon is részt vehessünk.

A további terveim között szerepel a hagyományőrzés is, nagy vágyam, hogy elindítsunk egy olyan ismeretterjesztő sorozatot, ahol bemutatnánk a társaság történetét, megismertetve az érdeklődőket azzal, hogy kik is voltak annak idején a Soproni Képzőművészeti Kör tagjai, hogyan és miért alakult, illetve jelenleg mivel foglalkozunk. A vezetőséggel közösen szeretnénk azt is elérni, ha a fiatalok is részeseivé válnának ennek a kis alkotó közösségnek, hiszen a saját örömükre alkotó tehetségeknek is kínálunk bemutatkozási lehetőséget - összegezte céljaikat az elnöknő.

A Soproni Képzőművészeti Társaság nagyszabású bemutatóra készül, hiszen december 10. és január 7. között tekinthetik meg az érdeklődők az idei Adventi Tárlatot a Munkácsy teremben. A tárlat különlegessége, hogy a kiállítás és a Soproni Füzetek bemutatója mellett a győri ART 9000 is képviselteti magát, így megünnepelve azt, hogy a két egyesület 15 évvel ezelőtt szervezte meg első, közös bemutatóját.