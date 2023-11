Sopronból, Szegedről Nagyvázsonyból, Budapestről és még Szabadkáról is érkeztek alkotások. 19 pályamű érkezett. Volt, aki videós formában örökítette meg a nagyszülők történeteit, de voltak többen, akik írásban rögzítették a család által elmondottakat, régi fényképekkel, kordokumentumokkal tarkítva.

- Minden évben hatalmas öröm látni azt, hogy vannak olyan családok, akiknek fontos a múlt és annak megidézése. Nagyon komoly produktumok születtek és rendkívül boldogok voltunk, amikor ezeket a nívós munkákat néztük, olvastuk. A családunk, az őseink, a gyökereink valahol mi is vagyunk, az ő példájukból, történeteikből is épülünk, tanulunk - emelte ki köszöntő beszédében Juhászné Sebestyén Andrea, a soproni Széchenyi gimnázium irodalomtanára.

Két korcsoportban díjazták az indulókat, a dobogósok társasjátékot kaptak jutalmul, amellyel a fiatal generáció tagjai játékosan tanulhatnak a múltról szüleik és nagyszüleik segítségével. Az okleveleket és ajándékokat Martos Virág, múzeumpedagógus, valamint Juhászné Sebestyén Andrea, a zsűri elnöke adta át.