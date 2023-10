A helyieket és a programra érkezőket továbbá hordóvasút, tökbank, tökfaragó verseny, fotófal és diótörés is várta. Az eseményen emellett kiállítás is nyílt a „Felnőtt Megőrző Börcsi Tájház” jóvoltából, és a helyi értékeket is bemutatták a közönségnek.

A kilátogatókat szórakoztató programok is várták, fellépett Szalai Ádám harmonikajátékával, az Aranykapu Zenekar, a Kislaptáros Népzenekar koncertjével és táncházával, és a Pántlika Néptáncegyüttes is. Délután műsort adott Sik Frida és Mohácsi Attila, a Győri Nemzeti Színház színművészei, őket a színpadon a Sógorok együttes fellépése követte. Este az eseményt tombolasorsolás és utcabál zárta, a Patonai Emlékzenekar jóvoltából.