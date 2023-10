Már elérhetők a 22. Győri Könyvszalon részletes programjai (konyvszalon.com). A zenés és színházi műsorok mellett számos irodalmi előadáson, író-olvasó találkozón vehetnek részt november második hétvégéjén a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér szervezésében. Idén ismét a Győri Nemzeti Színház épülete ad fő helyszínként otthont az irodalmi, zenei és színházi programoknak, de jócskán lesznek események a Kisfaludy Károly Könyvtár második emeleti rendezvénytermében és a harmadik emeleti muzeális gyűjteményében is. A szervezők a gyerekekre is gondoltak, ebben az évben is lesz Mesekuckó, ahol mesékkel, kézműves-foglalkozásokkal és természetesen zenés programokkal várják az érdeklődőket.