Kiemelt arany minősítést kapott a győrújbaráti Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola (AMI) Csobolyó Néptáncegyüttes ifjúsági, a Cseperedők és az Aprók csoportja is. Arany minősítéssel tért haza a győrszentiváni Kiscserókók néptáncegyüttes és utánpótlás csoportja, a kapuvári Dr. Barsi Ernő AMI Kófic és Tilámli csoportja, valamint a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI- Pendelyes Táncegyüttese. Különdíjjal értékelték a Csobolyó Néptáncegyüttes ifjúsági és a Kiscserókok utánpótlás csoportjának produkcióját.

Egy nagy család teljesítménye

– Csobolyó Néptáncegyüttes négy csoporttal vett részt fsztiválon, több mint száz gyermek és fiatal táncolt Bükön. Úgy viselkedtek mint egy nagy család. Segítették, támogatták egymást, odafigyeléssel fordultak a társaik felé. Számomra ez a legnagyobb eredmény. Az már csak grátisz, hogy a 25 nagyszerű régiós csoport közül táncos teljesítményükkel is kiemelkedtek. A Cseppek ezüst, az Aprók, a Cseperedők és az Ifjúsági csapat is kiemelt arany minősítést kapott – újságolta örömmel Putz Katalin, az együttes vezetője.

Dupla arany a Kiscserókoknál

– A Kiscserókok Néptáncegyüttes Győr és a rábaközi térség egyik legsikeresebb amatőr művészeti csoportja. Elsődleges célunk a csoport közösséggé formálása, „családdá” alakítása – mondta el Némethné Delbó Krisztina együttesvezető. – Az utánpótlás nevelése biztosított, az elmúlt évek során több száz győri, és győrszentiváni gyermek és fiatal ismerkedett meg a néptánccal, népzenével és került kapcsolatba a nemzeti kultúra archaikus rétegével. A képzés eredményeként a fiatalok nem csak közösségi élményhez, az együtt táncolás, alkotás öröméhez, lexikális ismeretekhez jutottak, hanem megerősödött a városrészhez, Győrszentivánhoz való kötődésük, lokális identitásuk – szögezte le a szakember.

A győszentiváni Kiscserókok táncegyüttes Bonchidai románoké koreográfia. Fotó: Büki László

Az együttesvezetők, koreográfusok, Némethné Delbó Krisztina és Ramasz László, valamint asszisztensük, Tompos Szilvia nagy figyelmet szentel a szakmai munka jó minőségére. Céljuk, hogy a Kiscserókok Táncegyüttes egy olyan műhely legyen, amelyben a különböző generációk hosszútávon képesek biztosítani az együttes szakmai munkáját.

Visszajelzés a fejlődéshez

A Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI Pendelyes Táncegyüttesének két csoportja vett részt a Szivárvány Regionális Gyermek Néptáncfesztiválon. - A legkisebbek most szerepeltek először ilyen megméretésen, a nagyobbak már rutinosabbak voltak. Mindketten vasi táncot mutattak be, vidám koreográfiával és mozgalmas dramaturgiával. Nagyon jól érezték magukat a gyerekek és azzal tértek haza, hogy jövőre szeretnének még jobb eredményt elérni - mondta Sipos Ferenc, az iskola igazgatója, a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület elnöke. Hozzátette, a tehetségfejlesztés szempontjából nagyon fontosnak tartja ezeket a fesztiválokat, mert az együttesek visszajelzést kapnak arról, hogy önmagukhoz mérten hol tartanak, miben kell még fejlődniük. - Ez a szép eredmény egyben azt is mutatja, hogy a soproni táncműhely megkerülhetetlen a régióban - állapította meg elégedetten Sipos Ferenc.