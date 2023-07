Szabó Katalin, soproni festő a tábor egyik szervezőjeként elmondta: hetedik alkalommal szervezik meg Sopronban azt az alkotótábort soproni

és osztrák résztvevőkkel. Évenként olyan résztvevőket várnak, akik örömüket lelik a festészetben és nyitottak az újszerű megoldásokra.

A szervezők inspirációs előadással indították a tábort, amely során 100 alkotást tanulmányozhattak a résztvevők az ókortól a jelenig: a nők a művészetben témakörben. Esténként pedig filmnézéssel gazdagítják a programot. Az absztrakcióra koncentrálnak a csaknem 10 napon át tartó alkotófolyamat során – számolt be Szabó Katalin.

„Sopron képzőművészeti múltjában hagyománya van az alkotótáboroknak. Sopron inspiráló ereje különleges és páratlan. Ezek mindig különleges alkalmak, hiszen az alkotók a tábor ideje alatt, egymást is inspirálva alkotnak, egyazon térben és idő alatt, aztán a festményeket zárókiállításon mutatják be a soproni közönségnek. Így igazán izgalmas kulturális eseménnyé válik a táborzárás” – ezt már Tóth Éva, Sopron kulturális tanácsnoka tette hozzá, aki az alkotásokból nyíló kiállításmegnyitót megelőzően tekintett be az alkotómunkába.

Köszönetet mondott a tematikus évenkénti nyári táborokat szervező művészpárosnak, akik nem csak elkötelezett szervezőmunkával, de elméleti és gyakorlati tudással is ösztönzik az alkotók kreativitását a kísérletező művészi megfogalmazások irányába.

A Soproni Képzőművészeti Társaság Várkerület Galériájában vasárnap, június 30-án, 11 órakor nyílik az idei nyári képzőművészeti tábor munkáiból rendezett kiállítás, amely azt követően egy hétig lesz látogatható.