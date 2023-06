Féltucatnyi zenekar egymást követve hangolt be a színpadon, majd „nyomták” az alternatív zenét a hozzá való vad mondanivalóval. Előtte Réz András esztéta, a fesztivál „lélekvezetője” Hermész szerepében köszöntött minden résztvevőt és nem csupán konferálta a zenekarokat, de a tőle megszokott humorral, jó poénokkal fűszerezve néhány kulisszatitkot is elárult, bemutatva a zenekarokat. A punkzene egyik hazai „királya”, a szegedi CPG zenekar egykori énekese, Benkő Zoltán, alias „Güzü” is a Tatabánya-Dadabánya Művészeti Fesztivál vendége volt, akit Réz András esztéta kérdezett. Kiderült, hogy a ’80-as években a punkzenekar fiatal tagjait erőszakra buzdító dalszövegek miatt börtönbe zárták.

A Dadabánya mottója: „Készülj az útra, barátom azúrban, ne higgyünk többet a lazúrban. Mert ha egyszer széthasad az ég, Dadabánya lesz az egyetlen menedék.” Röviden összefoglalva ez a Dadabánya.

A zene, az irodalom mellett a festőművészek is elkezdték a munkát. A kortárs „festők társasága” Szurcsik József festőművészt egy napra a művésztábor vezetésével bízták meg. A nap végére kilenc művész kilencféle technikával festette a remekműveket, ame- lyek a tatabányai Kortárs Ga- lériába kerülnek. Szurcsik József elmondta, jó, hogy van egy ilyen hely, mint Tatabánya, ahol nem feltétlen a „fősodorban” lévő művészeknek is van lehetőségük megmutatkozni.

Kammerlohr-Kováts László, a Kortárs Galéria vezetője, a Dadabánya ötletgazdája és megvalósítója, főszervezője elmondta: – Amivel többet tudunk adni, az a szabadság érzete, kötetlen és őszinte lég- kör van itt. A zenekarok azért vannak itt, mert szeretnek zenélni. Erre a rendezvényre azok jönnek, akik hasonlóan gondolkodnak és szeretik ezt a műfajt. A szórólapunk alján is feltüntettük: „Szabadság megőrző, friss levegő, sugárveszély!”