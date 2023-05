Józsy Judit, a Bábolna Városi Könyvtár, Művelődési és Sportközpont megbízott vezetője elmondta, már kétszer meghívták a városba Karády Annát, azonban az író-olvasó találkozó a körülmények miatt elmaradt. Az intézmény újranyitása azonban kiváló apropónak tűnt, hogy vendégül lássák a népszerű történelmi romantikus regények szerzőjét. Az eredeti terv az volt, hogy a régi játszótér helyén kialakított könyvtári ligetben gyűlnek majd össze, az időjárás azonban ezt nem tette lehetővé, így az olvasóterem lett a találkozó helyszíne, amely zsúfolásig megtelt, ugyanis Karády Anna történetei Bábolnán is sok rajongót szereztek.

Karády Annát (balra), a népszerű füredi trilógia és a Zserbó szerzőjét látták vendégül Bábolnán. FOTÓ: Hantos Péter

Karády Annától megtudtuk, hogy kíváncsi természet, aki szeret tanulni. Már a közép- iskolában is a magyar és a történelem volt a kedvenc tantárgya, míg az egyetemen a magyar állam- és jogtudomány, aminek szeretete megjelenik a műveiben is. Érdekes, hogy pár kamaszkori verset leszámítva nem érzett késztetést az írásra, így őt is meglepte, hogy elsőre sikerült egy igen népszerű regényt megírnia, persze ehhez kellettek az olvasók, akik bizalmat szavaztak az első regényes szerzőnek.

Az írónő kifejtette, hogy munkája révén az írás, a gépelés, a helyesírási, stilisztikai és dramaturgiai szabályok betartása nem volt idegen számára, ugyanis jogszabály-előkészítő volt, előterjesztéseket fogalmazott. Elárulta azt is, hogy mindig arról ír, amin éppen gondolkodik: legtöbbször a helyszínek – Balatonfüred, Abbázia, Fiume – szólították meg, majd a kutatás során feltárt olyan érdekes információkat, melyek az olvasók számára is újdonságot jelenthetnek.

Ami a jövőt illeti, Karády Annának rengeteg ötlete és terve van, jelenleg a Zserbó második részén dolgozik, ami a tervek szerint októberben kerülhet a könyvesboltok polcaira.