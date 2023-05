- Szeretnénk felfrissíteni és hosszútávon megtartani a régre nyúló kapcsolatunkat a Győri Balettel. Öröm és megtiszteltetés, hogy mi nyithatjuk meg a 18. Magyar Táncfesztivált június 12-én a nagyszínpadon, ahol négy rövid részből álló estet mutatunk be a győri közönségnek - fejtette ki Nina Poláková. A négy külön kis darabrészletet különböző koreográfusok, különböző világvárosból álmodták meg. Nem csak az előadások stílusa, de történetüket is különböző módon dolgozták fel az alkotók. Így minden tánckedvelő megtalálja a saját stílusát.

Kiss János kiemelte, hogy a Szlovák Nemzeti Balett mellett látogatást tesz Győrben a Koreából érkező Mutdance, akik 14 női táncosból álló együttes.

-A táncot szerető közönségnek olyan csemegékkel is készülünk esténként mint: latin hangulatú társastánc, salsa, kubai ritmusok, illetve érkezik az argentin tangó világbajnok, Budai László is. A Győri Tánc- és Képzőművészeti Iskola növendékeinek vizsgaelőadását is láthatják, Kulcsár Noémi Tellabor elhozza nekünk a Balatont, így lubickolhatunk is a táncban a kortáselőadás alatt -sorolta a fesztiváligazgató.

Csepi Alexandra a Győri Balett dramaturgja ismertette, hogy a balettegyüttes egy új gyermekelőadása debütál a 18. Magyar Táncfesztiválon, a Maszkabál 2., amit szintél Gryllus Vilmos zenéjére álmodtak meg. -Néhány éve indítottuk el a legkisebbeknek szóló Tánci Tánci programunkat, ami akkora érdeklődésnek örvend, hogy tavaly óta kéthetente matinéelőadásokat tartunk gyermekjóga és minibalett órákkal karöltve. A Maszkabál első részét is annyian szerették, hogy nem hagyhattuk ki a folytatást.

Két nap alatt elfogyott az összes jegy az új bemutatóra, de ne bánkódjon senki, hiszen újabb időpontokat tűzünk ki a Maszkabál 2-re - nyugtat meg minden érdeklődőt Csepi Alexandra. Kiss János hozzátette, hogy a fesztiválra egy kortárs esttel is készülnek a Győri Balett művészei: Az egy lépéssel közelebb esten láthatják a Műanyag szimfónia és a Tales of life darabokat.

A fesztivál zárónapján a táncházaké és a hagyományőrző muzsikáé lesz a főszerep. Fellép a Fitos Dezső társulat azzal az előadásukkal amiből ízelítőt adtak a sajtótájékoztatón. - A Magyar Táncfesztiválon nevelkedtem, hiába nem élek már a városban, nekem mindig is Győr marad a tánc városa és az együttessel ide haza járunk - emelte ki Kocsis Enikő. -Örülünk, hogy végre Győrbe is elhozhatjuk a Ta Ven Baxtale! -Legyetek szerencsések! táncszínházi előadásunkat, ami egyfajta fúzió a cirkusz és a zenészek világával. A produkciónkban a cigánymesterségeket mutatjuk be a tánc nyelvén - fogalmazott Kocsis Enikő.

Az öt napos 18. Magyar Táncfesztivált a moldvai és a szezonzáró táncházzal zárják a Rómer-házban. -Nem csak a néptánc lépéseit lehet elsajátítani este, játszóház, kiállítás, kézműves bemutató és folklór előadással is készülünk - sorolta Kakuk János a néptáncmozgalom jeles képviselője és a Kisalföld Kulturális Egyesület elnöke.