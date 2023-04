Leleplezték a márványtáblát

Kisspál Szabolcs képzőművész alkotásaként egy márványtáblát lepleztek le, mely bár őrzi a Vörös Rabbi, David Victor Tulman emlékét, aki az apátság falai között lelt menedékre 1919-ben, mégis elsősorban műalkotás. Az apátság főbejáratától jobbra egy huzatos átjáróban üzeni a zsoltárra is utalva a menedékből szabadulni vágyó szavait: Nyissátok ki a kaput. Ugyanezen címen megjelent a művész kötete is, mely a történelmileg hiteles elemeket fiktív tárgyakkal és párbeszéddel kiegészítve eleveníti meg Tulman lehetséges életét. Az alkotást Mélyi József, az apátság művészeti tanácsadója mutatta be.

A Zarándoklat

A főkönyvtárban Kiss Zsolt, a Szent-Márton Bazilika orgonistája jóvoltából a Podkoniczky Orgona megszólaltatása mellett nyitották meg a Zarándoklat című időszaki kiállítást.– A zarándok idézőjelesen meghal a mellékes dolgoknak és elindul a lényeg felé – idézte egy teológus gondolatát Sarkadi Mónika az apátság kulturális iroda vezetője.

– Öt éve épp nagyszerdán nyitott meg a kibékülés című kiállítás, mely az első volt az apátság új koncepció szerint felépülő kortárs művészeti tárlatainak sorában. Most a zarándoklat évében ismét nagyszerdán van a megnyitó, ismét hat művész alkotását látjuk és ismét Mélyi József a kurátor.