Az alföldi város kortárs művészetének egy kis darabját hozták el Tatabányára, ezzel beteljesülni látszik Kammerlohr-Kováts Lászlónak, a Kortárs Galéria művészeti vezetőjének az a törekvése, hogy betekintést nyerjenek Szeged művészeti életébe.

A Szög-Art alkotóinak egy része a tatabányai Kortárs Galérában. Novotny Tihamér (b1) művészeti író nyitotta meg a kiállítást, Kammerlohr-Kováts László (j4) a Kortárs Galéria vezetője. Fotó: Kiss T. József

A művészeti csoport – illetve a tagjai – az elmúlt több mint három évtizedben mintegy 240 kiállítást szervezett saját és meghívott hazai, valamint külföldi művészek alkotásaiból. A nemzetközi kapcsolataik is egyre bővülnek együttműködési megállapodások és személyes kapcsolataik révén. A Plein Air Nemzetközi Alkotótelep – Csongrád a legnagyobb rendezvényeik közé tartozik. Az egyetemi, valamint személyes kapcsolataiknak köszönhetően is egyre szélesebb körben ismert az egyesületük és az alkotótelep is. Tatabányára a 30 + Szög-Art címet viselő kiállítást „exportálták”, amelyen 32 alkotó több mint száz munkája tekinthető meg április 29-ig.

A kiállítást Novotny Tihamér művészeti író nyitotta meg, előtte Kammerlohr-Kováts László, a Kortárs Galéria vezetője köszöntötte a megjelenteket. A kiállítás megnyitóján Mucsi Gergő ütőhangszerművész közreműködött vibrafonon.