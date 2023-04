Bár szenvedéstörténetet mesél el, az ingyenes előadást nyugodtan tekinthetjük gyermekbarátnak, mert ugyan az indulatok átérezhetők a szereplők alakításában, a kínzások csak szimbolikus ábrázolást kapnak. A történet két narrátora maga a kísértő és egy mai fiatal. A dramaturgiai izgalmakban is bővelkedő darabban Jézus hangját Szakács Sándor lelkész adja, de a társulatban orvos, tanár és sok egyéb foglalkozású gyülekezeti tag vállalt szerepet, ahogy mondják, senki sem színész közöttük.

Versengtek a szerepekért

Kertész Zsófi azt mondja, a szerepeket hamar elkapkodták, és bár néha meg kellett vívniuk a harcot a felnőttekkel a vezető szerepért, úgy érzi, egy idő után elfogadták, hogy nemcsak a teljes szövegkönyv, de az a látás is náluk van, hogy hogyan is kellene kinéznie a darabnak.

A kulisszatitkokról szólva elárulták, hogy a budapesti szervezőktől érkeztek a jelmezek, a fény- és hangtechnika, és az a kereszt is, mely az előadás után a gyülekezeté marad, és a Jézust megformáló szereplő magasságához készítették.