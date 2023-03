A balettstúdióban már a vasárnapi indulás előtti utolsó finomításokat csiszolgatták a táncosok Velekei László igazgatóval. A koreográfus egy új darabot is megálmodott a különleges felkérésre Gabriel Fauré zenéjére Mélisande címmel. A nemzetközi esten emellett még két - Movements to Stravinsky és a Bolero - korábbi darabjukból mutatnak be részleteket. A tíznapos fesztiválon három alkalommal állnak majd színpadra Kolumbiában.

- Hatalmas elismerés, hogy részt vehetünk a VI. Kolumbiai Nemzetközi Komolyzenei Fesztiválon. A "világ túloldaláról" hívták meg a Győri Balettet. A darab, amit láthat majd a nemzetközi közönség egy rövid esszencia abból, amit a mozgáskultúránk képvisel. Van benne egy kis történet az együttesről, de mégis egy emelkedettebb, szimfonikus balettre fókuszáló előadás. Annak apropóján, hogy a zenei fesztiválon a francia zeneszerzőkre koncentrálnak, választottunk egy Gabriel Fauré darabot Mélisande címmel. A darab másik felében pedig Ravel Bolero-ja lesz Lukács András, művészeti vezetőnk koreográfiájával - fejtette ki Velekei László.

Új inspirációra, kifejezetten Bogotába készült a darab, de a Győri Balett igazgatója azt ígérte, hogy Győrbe is elhozzák a hazai közönségnek. A tervek szerint még idén decemberben.

- Az elsődleges feladatunk Győr városát és győri közönség ízlését, valamint a magyar táncművészetet képviselni Magyarországon, a határon túl és nemzetközi vizeken. A világot körbevevő problémák és események nem azt a hangulatot tükrözik, hogy olyan könnyű lenne nemzetközi színtereken is képviseltetni magunkat. Ezért jó visszajelzés számunkra, hogy szükség van arra, amit képviselünk, a Győri Balett 45 éves nemzetközi jelenlétére - emelte ki a balettigazgató.

A koreográfus szerint rendkívül felkészült és motivált a csapat. - Fontos, hogy olyan darabbal tudjuk képviselni magunkat, ami minket tükröz, de mégis utaztatható. Az érzelmek és a testek játékára fókuszálva, a minőséget megőrizve - tette hozzá Velekei László.