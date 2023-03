Turczi István József Attila- és Prima Primissima díjas tatai író, költő, a város díszpolgárának beszélgetőpartnere volt Földes László Hobo Kossuth-díjas bluesénekes az egykori piarista rendházban a közelmúltban. A rendhagyó beszélgetés a „Miért szeretjük a magyar irodalmat?” című országjáró sorozat első állomása volt a Petőfi 200 Emlékév alkalmából. A magyar irodalomról szóló beszélgetéssorozat első epizódját nagy érdeklődés kísérte.

– Különleges esztendőt írunk, hiszen nem csupán Petőfi Sándor, de Madách Imre születésének 200. évfordulóját is ünnepelhetjük, Csokonai Vitéz Mihály pedig 250. évvel ezelőtt született, és még lehetne sorolni a költő- és írógéniuszokat. Ez önmagában is jelzi a magyar irodalom sokszínűségét, nagyságát – mondta el az előadáson Turczi István. – Arról szeretnénk beszélgetni, hogy ránk, XXI. századi emberekre miként hat a magyar irodalom, a költők, írók és műveik, a hangulatok és érzések, amelyek összegyűltek ebben a csodálatos tárházban Petőfi Sándortól Pilinszky Jánosig és még tovább is. Mi magunk vagyunk a magyarság, az irodalom, hiszen teljesen mindegy, hogy olvasóként vagy íróként, de közünk van ahhoz, amit hagyománynak hívunk, amit apáink, nagyapáink is szeretettel olvastak, és amit a kortársak visznek tovább.

Az irodalmi sorozatban Turczi István további beszélgetőpartnere lesz még Gerendás Péter és Hrutka Róbert zeneszerző is.

A magyar irodalomról szóló beszélgetéssorozat első epizódját nagy érdeklődés kísérte. Fotó: Kiss T. József

Földes László a programon hangsúlyozta: egy hosszúnak tűnő irodalmi turnéba vágtak bele, amihez Turczi István társául hívta. – Szeretem a költészetet, a magyar irodalom szolgálatában állok én magam is. Fantasztikus, hogy mekkora érdeklődés volt a műsorunk iránt – jelentette ki.

Az est folyamán a magyar költészet gyöngyszemeiből, Janus Pannoniustól Petőfi Sándoron keresztül, Ady Endrén át József Attiláig és Pilinszky Jánosig hangzottak el versek eredetiben vagy tréfás átiratokban, művészek tolmácsolásában.

Föles László Hobo a tatai előadáson. Fotó: Kiss T. József