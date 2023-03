Árvai Eszter művelődésszervező kiemelte, megvan az igény az effajta közösségi összejövetelekre. Molnár István képein pedig látszik, hogy nagyon sok munka van bennük.

– A fotók önmagukért beszéltek, érezhető rajtuk a befektetett türelem és a természet szeretete. A felhíváson szereplő Rodin-idézet pont passzolt a művelődési házban tartott előadáshoz.

„A szépség mindenütt ott van, nem rajta múlik, hogy nem látjuk meg” – míg mi többnyire elszaladunk mellette, addig Molnár István megragadja azt.

Közel 240 képet vetített le a természetfotós. – Igyekeztem kicsit más aspektusból megmutatni a közvetlen környezetünket, azt, hogy milyen szép helyen élünk. A Rábaköz épített örökségeiről is hoztam fotókat, például beledi utcaképeket, majd áttértünk a természetben készült felvételekre – mondta Molnár István, aki kulisszatitkokat is megosztott.



Molnár István a képein keresztül mutatta be a Rábaköz szépségeit. Fotó: Pénzes István

– A fényképkészítés körülményeiről is beszéltem, arról, hogyan lehet például motiválni a nagyvadakat. Téli képek is megjelentek a vetítővásznon, de kedvelt téma volt a madarak és a virágok. Szó volt a madár­etetésről és arról, hogyan kell viselkednünk a természetben. Aktív volt a közönség, bátran kérdeztek. Két érdekességgel készültem, az egyik a szürke gém, a másik a színpompás jégmadár víz alatti vadászata volt. Örömmel töltött el, hogy a helyiek mellett szakmai berkekből is voltak érdeklődők – mondta Molnár István.

A fotós egy kiállítással felérő élményanyagot prezentált, a résztvevők pedig a folytatás igényével búcsúztak tőle. Amint azt Árvai Eszter megerősítette, a folytatás nem marad el.

– Ajánlom mindenkinek, hogy a legközelebbi alkalomra jöjjön el, csodálkozzon rá a fotókra, és talán más szemmel nézi majd a világot.