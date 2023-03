A Duna Televízió élő show-jában zenél ma este a tatai kötődésű Quack zenekar. A Komárom-Esztergom vármegyei fiatalokból álló együttes A Dal zenei tehetségkutató műsorban az „Akkor is” című számot adja elő, amellyel az élő show-ba is bekerültek.

A versenyen a zsűri voksai mellett a közönség szavazatai is számítanak, szavazzunk tehát minél többen a tatai dalra! Az „Akkor is” a szorongások leküzdéséről, a megfelelési kényszerek elengedéséről szól. Megmutatja, hogy a legbanálisabb helyzetek is kiválthatják az emberből a szorongást, a refrén pedig a felülkerekedő énünket jeleníti meg.

A ma 19.35 órakor kezdődő műsorban tíz produkciót láthat a közönség, köztük a Quackot. A tatai tóparti Malom és Kacsában várják a szurkolókat, ingyenes Kacsa Koktéllal.