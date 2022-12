A Mosonmagyaróvári Kertbarátok Köre életében ismét eltelt egy esztendő, amely immár az 50. év volt. Advent időszakában a tevékeny részvételünk nélkül az ünnep csak halott forma, merev díszelgés valami előtt, ami tiszteletet érdemel; az ünnep, mint jólneveltség, mint kötelességtudás. Ilyen az az ünnep, amelyből elvesszük személyes tétjeinket. Kertbarátokként jótékonysági eseményen veszünk részt, megjelenésünkkel példát mutatunk a fiatalságnak, felhívjuk a figyelmet, hogy a családi telkeken nemcsak füvet lehet nyírni, hanem meg lehet termelni a méregmentes zöldségeket, gyümölcsöket, miközben az egészséges mozgás fittebbé tesz bennünket és a közösségben beszámolhatunk sikereinkről.

Az advent közel hoz másokhoz, gyermekeinkhez, szüleinkhez, barátainkhoz, egy napra vagy néhány órára újra létrehozza a régen elvesztett közösséget, és a reményt ad arra, hogy ember voltunkban talán megmaradunk – vallotta ezt Csányi Vilmos. December 17-én az ipartestületnél fogunk jótékonykodni, forralt bort kínálunk, és készülünk a jeles karácsonyi ünnepekre, miközben otthonainkban már lobognak az adventi koszorú gyertyáinak lángjai.

Az év utolsó hónapja a várakozás mellett egyfajta számvetést is jelent. Egy-egy csendesebb nap vagy pillanat talán lehetőséget ad az összegzésre is. Végiggondolva a 2022-es esztendőt, elmondhatjuk, egyszerre mertünk nagyot álmodni, álmaink megvalósultak, büszkék lehetünk kertbarátainkra. Amit elértünk ebben az évben, most arra sarkall, hogy legalább ilyen sikeres legyen a folytatás is. Izgulunk és vágyakozunk rá, hisz a karácsony már itt kopogtat az ajtónkon. Lassan felgyulladnak a karácsonyfa fényei, fenyőillat tölti be szobát, szeretteinkkel lehetünk és tervezhetjük a jövő évet.