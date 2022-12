Adventi üzenet

Az advent, vagy más szóval az eljövetel, az Úr érkezése mindig kézen fogva jár a várakozással. Ez a várakozás mindenkinél mást jelent.

Másképpen várakoznak ilyenkor a gyermekek, másképpen a felnőttek, másképpen készülnek ebben az időszakban a hívők, és másképpen a másképp gondolkodók. Azonban minden várakozás mélyén, minden készület mögött, kortól és világnézettől függetlenül ott van az az ilyenkor megkerülhetetlen közös örömünk, a szeretet.

Ezért is felemelő, ezért is csodálatos időszak az advent. Ilyenkor mindenki kedvesebb, mindenki adakozóbb, barátságosabb. Ilyenkor mindenki jobban érzi magát, segítőkészebb, könnyebben tud átlendülni a problémákon. Karácsony Szent Estéjére nemcsak a külsőségekben, de a lelkünkben is készülünk.

Mikor meggyújtjuk az adventi gyertyákat, gondolkozzunk el azon, hogy az év más időszakaiban miért nem tudunk ilyen odaadóak, szerethetőek lenni, mint advent idején? Miért nem tudunk máskor is többet mosolyogni, miért nem tudunk akkor is kedvesebbek, segítőkészebbek lenni? Ezért tennünk kell, energiákat kell mozgósítanunk, ki kell magunkat zökkenteni megszokott rutinunkból. Keresni kell minden olyan lehetőséget, hogy az irgalmasság, a másokra való odafigyelés, a segítség, a szeretet a mindennapjaink természetes velejárója legyen.

Ezt az ártatlannak tűnő gyertyák lángjaiból áradó erőt kívánom mindannyiunknak, melyeknek fénye és melegsége emlékeztessen minket arra a kötelességünkre, — ami szerintem az egyik legszebb karácsonyi ajándék is —, hogy hogyan tegyük még szebbé az ünnepek elmúltával Karácsony szent üzenetét a dolgos mindennapjainkon, a ránk váró hétköznapokon.

Juhász Gyula ismert sorai is ezt üzenik nekünk:

...És valahol csak kétkedő beszédet

Hallok, szomorún nézek,

A kis Jézuska itt van a közelben,

Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,

S ne csak így decemberben.

Fűke Géza