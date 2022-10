A festmények mellett korabeli kiállítási plakátok, meghívók, idézetek és újságcikkek tanulmányozásával is elidőzhettek tisztelői, a cikkek között szerepelt lapunk egy 1986. januári írása arról, hogy a festő ugyan nem Sopronban született, de itt kapta művészi indíttatását. A műterem-látogatás után Kovács-Gombos Gábor festőművész az európai művészeti irányzatok hatásait mutatta be Roisz Vilmos képein, valamint a látogatók közösen is felelevenítették a Soproni Művésztelep egyik alapítója, a Pro Urbe Sopron díjjal kitüntetett művész munkásságát.