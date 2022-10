Éppen száznegyven éve annak, hogy a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletet létrehozta a magyaróvári értelmiségiekből álló közösség. Ez adta az alapjait a mai Hansági Múzeumnak. Intézménytörténeti kiállítás nyílik ma a Mosonvármegyei Múzeumban, melyen megemlékeznek az egykori igazgatók munkásságáról is.

– Ugyan a térségben már voltak magángyűjtemények, de a Hansági Múzeum tényleges fennállását 1882-től számítjuk, amikor hét taggal megalakult a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet, az alapszabályzatot a Belügyminisztérium 1885-ben fogadta el. Első elnökének dr. Sőtér Ágostot választották – tudtuk meg Martinschich Balázstól, a Hansági Múzeum történészétől. Az egylet gyűjteményét eleinte a magyaróvári városházán, majd 1887-től a vármegyeházán tárolta.

1892 után gyűjteménye a mai városháza második emeletén kapott több termet. Amikor felmerült egy önálló épület létrehozásának gondolata, Hőnel Béla építész tervei nyomán építették és 1912 októberében nyílt meg. A soproni Bella Lajos egy év alatt rendezte be a régészeti, helytörténeti és néprajzi kiállításokat. Az egyletet 1910–1929 között igazgató dr. Cselley Kálmánnak volt a feladata a nagy háború idején hadikórházként és savanyítóüzemként használt épület rendezése. A második világégés idején kaszárnyaként működött, amikor gyűjteményét kifosztották és számos dokumentumot elégettek.

Martinschich Balázs történész és Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója a pénteken nyíló kiállításon. Fotó: Kerekes István



Czuppon Tamás, a Hansági Múzeum igazgatója kiemelte: a ma nyíló tárlaton emléket szerettek volna állítani az elmúlt 70 évben tevékenykedő, ma már nem élő egykori múzeumigazgatóknak és munkatársaknak. Így a Hansági Múzeum névadójának, Pusztai Rezsőnek, dr. Uzsoki Andrásnak, aki megőrizte a szigetközi aranymosás és a halászat hagyományát az utókornak, és Enzsöl Imrének, akinek a numizmatikai anyag rendezése köszönhető. A Cselley családról szóló fotógyűjteményt a család örököse, dr. Balla Beáta adományozta a múzeumnak.

– Őrizzük a 140 éves örökséget – hangsúlyozta a múzeumot 2020 óta irányító Czuppon Tamás, aki büszkén számolt be arról, hogy hosszú évek után először teljes a szakos ellátottság az intézményben. – Generációváltás történt, ez a szemléletben is tükröződik, megszűnt a szakemberek elvándorlása. Folyamatosan próbálunk megújulni, nemcsak a Mosonvármegyei Múzeumban, hanem a Cselley-házban is tervezünk időszaki kiállításokat. Mindemellett pedig folynak a kutatások és a régészeti feltárások – tette hozzá a múzeumigazgató.

A Múzeum 140 című kiállítást péntek délután 5-kor Árvay István polgármester nyitotta meg, köszöntőt mondott Nagy István agrárminiszter.