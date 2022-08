A városismertető rendezvények fontos elemei a soproniság, a Sopron-szeretet, a lokálpatriotizmus erősítésének – mondta el Tóth Éva, a szervező Jereván Településrészi Önkormányzat.

Ezek a kifejezések a RETRO-Sopron esetében is azt jelentik, hogy a várostörténet ismerete, így a Jereván rendkívül értékes és gazdag története is segít abban, hogy becsüljük az elődök munkáját, törekvéseit, segít abban, hogy kellőképpen értékeljük a jelenünket és, hogy úgy tegyük a dolgunkat, hogy értékes nyomot hagyjunk a város történetében. Ez a lehetőség mindenki számára adott, aki városáért tenni szeretne. A Soproni Múzeum fotóarchívuma a leghitelesebb történeti források közül való. A Soproni Múzeum értékes fotóarchívuma Bolodár Zoltánnak köszönhetően Sopron történelme időutazáson elevenedik meg. Az események közösségteremtőek, ahol jó együtt lenni ott, ahol az összekötő erő a régi és mai soproniak között is Sopron szeretete – tette hozzá az önkormányzati képviselő.