Veleki László elsőként az évad legszomorúbb pillanataira emlékezett: elvesztettük Loósz Krisztina táncművészt, a Győri Balett egykori táncosát, Sterbinszky László balettművészt, a Győri Balett volt balettmesterét, Lakatos Gy. László grafikusművészt és Markó Iván táncművész, a Győri Balett alapító igazgatóját. 92 előadással és 9 bemutatóval zárta a társulat a 2021/22-es évadát, őrületes tempót diktáltak a pandémia ellenére is, valamint újabb három éves szerződést kötöttek az Audi Hungariával. Arculatot váltottak és elindult az új honlapjuk, ami több százezer látogatót vonzott.

Bemutatták a Kaposfesten a Bach Másként című koreográfiájukat Várdai István Liszt-díjas csellóművésszel, majd a Chaos és The Waves című darabjaikat. Ezután következett a Mimi és a Moments to Stravinsky. Újabb gyermekelőadással, a Kippkopp karácsonyával örvendeztették meg a legkisebbeket, és műsorra tűzték a One way to heaven-t is. A GisL, túlélve a Covidot nagy sikert aratott. Tavasszal a Tiszta forrás című darabjukkal hódították meg Dubajt. A 17. Magyar Táncfesztiválon elindították Minifesztiváljukat, aminek keretében bemutatták a Ne bánts!-ot és az Egy lépéssel közelebb kortárs estjükön Sebestyén Bálint Műanyag szimfónia és Luigi Iannone Tales of life című darabját. A repertoáron tartották: Anna Karenina, GisL, Romance, Bolero, Körforgás est, Maszkabál, Kippkopp és Tipptopp.

Turnéztak Erdélyben, és megannyi gálán vettek részt.