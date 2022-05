A kiállítás megmutatja egyházmegyénk leggazdagabb műtárgyait, értékeit. A tárlat számos ötvöstárgyat és textilalkotást mutat be a látogatóknak. Található a kiállított tárgyak között pásztorbot, ami az egyházi hierarchia csúcsán álló püspökök, illetve apátok jelvénye volt. Számos kelyhet is láthatunk, amelyek az utolsó vacsora jelenetének megtestesítői, a miseáldozat bemutatásának eszközei ma is. Eredetileg sokféle anyagból készülhettek, de a IX. század óta előírták, hogy a belsejük, mely közvetlenül érintkezik a megszentelt vérrel, aranyozott legyen. A kiállítás helyet ad örökmécsnek is, ami egy láncon függő, állandóan égő lámpa, amely fényével az oltárszekrényben jelen lévő Jézus Krisztusra emlékeztet.

– Ez a kincstár a második legfontosabb katolikus gyűjtemény ma Magyarországon. Ebből adódik az országos jelentősége, hiszen az egyház kincsei között olyan művek találhatóak, mint a németjárfalvai úrmutató vagy Bornemissza Pál püspök mitrája. Olyan darabok ezek, amelyek nélkül elképzelhetetlen volna a magyar művészet, a magyar kultúra – mondta el dr. Mikó Árpád, a Magyar Tudományos Akadémia ELKH Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézetének igazgatója.