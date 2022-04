Csütörtökön bemutatták a győri Padlásszínház legújabb előadását, Szina Kinga színésznő Add tovább! című önálló estjét. A minimáldíszletben is helytálló darab szubjektív válogatás Karinthy Frigyes komoly hangvételű verseiből és Kosztolányi Dezső tárcáiból. – A keserédes hangulatú, finom humorral fűszerezett gondolatfolyam az életről mint megismételhetetlen pillanatok láncolatáról, és annak nagy kérdésköreiről szól, a hétköznapiság egyszerűségén keresztül – fogalmazta meg a művésznő.

– Három évvel ezelőtti vizsgaelőadásom volt ez a színdarab, először a Győri Nemzeti Színház Kisfaludy Termében mutattam be. A feladatunk az volt, hogy állítsunk össze egy monodrámát vagy önálló estet. Így esett a választásom Karinthy Frigyes és Kosztolányi Dezső írásaira. Nagyon szubjektív válogatásból állt össze végül a műsor. Karinthy komoly verseinek kötete került először a kezembe. Sok közös kapcsolódási pontot találtam az írásokban és az akkori életemben. Ehhez választottam Kosztolányi tárcáit és kisprózáit, mert szerintem jól passzolnak hozzá. A két szerző között komoly barátság alakult ki, és egyfajta lelki társak is voltak – idézte fel a kezdeteket Szina Kinga.

– A próbákon szembesültem először azzal, hogy milyen szép lett a megújult padlástér. Jó érzéssel tölt el az új játszótér, öröm volt benne dolgozni. Eleve nagyon szeretem az intim tereket és előadásokat. Az is külön öröm, hogy Győrben mutathattam be először az Add tovább!-ot és most visszahozhattam – emelte ki a színésznő. A cím Karinthy sokak által ismert Előszójában bújik meg: „Hogy megkeressem azt a másikat / S fülébe súgjam: add tovább.”

– Arra szeretnék ezzel utalni, annak ellenére, hogy sok helyütt nagyon fájdalmas és szomorú verseket tartalmaz az est, mégis van bennük derű és életszeretet, ami jellemezte az írókat. Megtalálható az összetartozás üzenete, mert mi mindannyian egy egységben vagyunk, függünk egymástól és hatással vagyunk egymásra – fogalmazta meg Szina Kinga az előadása lényegét.

– Attól tudnak ezek a szövegek ma is aktuálisak lenni, hogy olyan kérdéskörökkel foglalkoznak hétköznapi nyelven, amelyek mindenkit érintenek és sokakat foglalkoztatnak – tette hozzá. Áprilisban két alkalommal is láthatja a közönség Szina Kinga Add tovább! önálló estjét. A következő előadás április 19-én lesz 19.30-tól a Padlásszínházban. A soron következő előadás Jáger András Álmom, az Isten címet viselő zenés, bábos verselése lesz április 7-én.