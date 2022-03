A kiállítás aktualitását az adja, hogy a díszkódex sorozatnak a fennmaradt, két fél óriáskötetét Zalka János püspök megrendelésére éppen százötven éve kötötték egybe Győrött. A díszkódex jelentőségét az is jól mutatja, hogy a Bécsi Világkiállítás, és a Budapesti Milleniumi Kiállításnak is kiemelt műtárgyaként mutatták be. A 15. század utolsó harmadában, valószínűleg Csehországban készült óriási méretű karkönyveket a váradi székesegyházban használták a szentmise liturgiájához.

Az eseményen dr. Veres András győri megyéspüspök hangsúlyozta: öröm, hogy itt a Káptalan dombon, szinte minden hónapban megnyílik egy kiállítás, amelyek betekintést engednek a gazdag egyházi gyűjteménybe.

– Az ember, amikor énekel, kétszeresen imádkozik. Hogy ez sikerülhessen, hozták létre azokat az énekeskönyveket, antifonálékat, amelyek segíthetik az ember Isten felé szóló énekének a szépségét. Öröm, hogy itt őrizhetjük ennek a méltán híressé vált kódexsorozatnak a jelentős részét. Elődeink mívesen formálták meg a kódexben található betűket és kottákat, azért hogy akik azt használják, már annak látványától is lelkesüljenek, emelkedett szívűekké váljanak. Emeljenek bennünket is, ennek az antifonálénak a lapjai, hogy ezt a nagyböjti időt úgy használjuk fel, hogy szívünket Istenhez tudjuk emelni – fogalmazott beszédében.

Dr. Czagány Zsuzsa az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársa, osztályvezetője elmondta: kevés olyan kódex van, ami olyan kalandos és fordulatos múltra tekint vissza mint a Zalka-antifonálé. Ez még akkor is így van, ha e múltnak csak bizonyos szakaszait, eseményeit ismerjük.

– A kiállítás egyedülálló, hiszen a kódex, százhatvan évvel ezelőtti megtalálása óta először mutatja be az antifonálét – a törzskódexet, és rengeteg töredékét – a legteljesebb állapotában. A bemutatott töredékek egyedülálló módon tanúskodnak a késő középkori váradi díszkódexről – fogalmazott az osztályvezető.

A Nemzeti Kulturális Alap támogatásával létrejött kiállítás augusztus közepéig tekinthető meg, naponta 10 és 18 óra között az Egyházmegyei Könyvtár kiállítótereiben (Gutenberg tér 2.).