– Örömünkre szolgál, hogy itt adhatunk új helyet az automatának, ugyanis szeretnénk Győr kulturális zászlóshajójává válni. Célunk, hogy mindenféle értelemben kitárjuk a Győri Nemzeti Színház kapuját közönségünk, a város és a térség lakói előtt – fogalmazott Bakos-Kiss Gábor színházigazgató.



– Amikor kitaláltam a Poket automatát, az volt a vágyam, hogy minden színháznak legyen egy könyvautomatája. A színházi világ folyamatos feszültségben él, kétfelé van szakadva, mint ahogy az ország is, és arra gondoltam, hogy ezek a kis zsebkönyvek lehetnek a közös nevezők. Megmutathatják, hogy sok mindenen vitatkozunk, de a már bizonyított irodalmi értékeken nem érdemes – kezdte Vecsei H. Miklós színész, a projekt ötletgazdája. – Örülök, hogy Bakos-Kiss Gábor és színháza befogadta az automatát és a belváros szívébe hozta, ezáltal összeköttetésbe került a színházzal – emelte ki Vecsei H. Miklós.

Bakos-Kiss Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója és Vecsey H. Miklós ötletgazda

Forrás: Huszár Gábor / Kisalföld

Felhívta arra is a fiatalok figyelmét, hogy az okostelefon mára sokkal több, mint egy eszköz, aminek használjuk a funkcióit. Folyamatosan velünk van, vele kelünk, élünk, fekszünk. Az életünk szerves részévé vált, ezen keresztül lépünk kapcsolatba a nagyvilággal és a barátainkkal, szerzünk tudomást a számunkra érdekes eseményekről, ezen olvassuk el a híreket, és az élményeinket is a telefonunkon tároljuk. Ez rendben is van, ugyanis alapvetően tényleg pozitív hatással van az életünkre, de ezt a dolgot nagyon könnyű túlzásba vinni. Miközben az okostelefon nyújtotta kényelemben éltünk, szép lassan technológiai függőkké váltunk.



– Kialakul a zsebbe nyúlás függősége. Ki bírja elképzelni magát a telefonja nélkül egy napig, vagy akár egy óráig? És mikor nyúlunk a zsebünkbe? Amikor csend van. Az okostelefon egy dolgot már biztosan elvett tőlünk, mégpedig a csendet. Bevallom, én is okostelefon-függővé váltam. Elveszítettem a csendjeimet, azaz a gondolkodásomat – vallotta be a színész.



– Ezért szerettem volna csinálni valamit, amit beteszek a zsebembe, és talán eggyel értékesebb tartalom, mint a céltalan közösségimédia-­használat. Így született meg a Poket, amit barátaimmal és alkotótársaimmal álmodtam meg – tette hozzá.



A Poket nemcsak könyv, hanem egy egymásra figyelő közösség jelképe, ahol hiszünk az elmélyülésben, a minőségi időtöltésben és az őszinteségben – vallja Vecsei H. Miklós, akinek az a legnagyobb álma, hogy minden egyetemi városban legyen egy automata és egy hozzá tartozó közösség.