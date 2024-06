– Működőképes lehet a város egy ilyen felállásban?

– A képviselők azért indulnak a választáson, hogy a várost szebbé, jobbá tegyék. Legalábbis én 1994 óta vagyok Nádorváros képviselője és most is azzal bíztak meg, hogy azon legyek, tovább fejlődjön. Szerintem a képviselők többsége is ezt gondolja.

Pintér Bence véleményem szerint még nem alkalmas polgármesternek, sokat kell tanulnia és el kell kezdenie megtanulni a város ügyeinek intézését. Mi ebben semmiképpen nem fogjuk akadályozni, mert nekünk fontos Győr, hiszen itt élünk. Biztos vagyok abban, hogy a Fideszes szavazóbázist megzavarta az, hogy Borkai Zsolt elindult a választásokon. Most már látjuk, hogy csak rombolni szeretett volna, mint trójai falovat az MSZP betolta a palettára, és el is végezte a dolgát. Sikerült elvennie a szavazatok egyharmadát. Szerintem ez a legfőbb oka az egésznek. Nyilván, magunkban is kereshetjük a hibát, hogy a kommunikációnkban az elvégzett munkát helyesen mutattuk-e vagy nem. Az ide vezető okokat meg fogjuk vizsgálni, de a helyzet adott, ehhez kell alkalmazkodni.