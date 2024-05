A szövetség az év elején 100-100 kilogramm hallal támogatott tíz vármegyei egyesületet. Támogatásban részesült a Ciráki HE., a Dunaszegi Morotva HE., az Enesei HE., a Kimlei HE., a Kisegeri HE., a Nagylózsi SHE., a Pénzügyőr HE., a Püski HE., az Újkéri HE., és a Vági Horgász Egyesület.