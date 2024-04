A Mensch Nemzetközi Alapítványt és a Mensch díjat 2002-ben hozta létre Geiger András Steven, akinek győri származású édesapját és más családtagjait Győrből deportálták Mauthausenbe. Az apa a csodával határos módon tért vissza a halál torkából. A Mensch Díjat számos híres és kevésbé ismert nemes lelkű ember kapta meg azóta többek között két államelnök is, George Bush és Göncz Árpád.

- A Mensch szó a jiddis nyelvben nemes lelkű, tisztességes és becsületes embert jelent. A legnagyobb dolog ez, amit egy ember elmondhat a másikról. A Mensch díj célja tehát, hogy elismerje azok tevékenységét, akik Mensch-ként, Emberként viselkednek és olyan tevékenységet végeznek, mellyel példát mutatnak másoknak, illetve embertársaik segítségére vannak főképp az antiszemitizmus és a hátrányos megkülönböztetés elleni fellépésükkel - ismertette Geiger András Steven, Kaliforniában élő főszervező.

A tegnapi megemlékezésen kitűntetéseket ad át, mert úgy gondolták a díj alapítói, hogy a Holokauszt menschei között feltétlenül helye van Apor Vilmos mártír győri püspöknek, Berecky Albert református püspöknek, Sztehlo Gábor gyermekmentőnek, evangélikus lelkésznek, Nagy István fotográfus és írónak, valamint Csendes Tünde középiskolai tanárnak.

Az ünnepségen 16 győri középiskolából résztvevő diákok közösen szavalták el Radnóti-Erőltetett menet című versét. Az emlékműsoron résztvevő diákok egy sorsoláson is részt vettek, a szerencsés harminc tanuló pedig egy egynapos autóbuszos tanulmányutat nyert. A megemlékezést megelőzte három különböző filmvetítés is a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Aulájában. Valamint a Holokauszt során Auschwitzba elhurcolt és meggyilkolt család botlatóköveit is elhelyezték, majd és felavatták a városban.