– Lassan két évtizede meghatározó szereplője a győri közéletnek, 2022-ben pedig már harmadik alkalommal választották meg országgyűlési képviselőnek. Mennyiben volt más az elmúlt két év, mint az előzőek?

– Nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, rendkívüli kihívásokkal kellett megküzdenünk. A koronavírus-járvány okozta negatív hatások is velünk voltak még, amikor 2022 februárjában kirobbant az orosz–ukrán háború. Az energiaárak drasztikus mértékben emelkedtek egész Európában, ez komoly teherként nehezedett a gazdaságra, az állami intézményekre, az önkormányzatokra és a lakosságra egyaránt. A kormány jól kezelte ezt a helyzetet, a kitettségünk ellenére nem alakult ki energiahiány, a rezsicsökkentés fenntartásával pedig a háztartások számára a mai napig megfizethető szinten maradt. Erre jött még a tavalyi évben az infláció, ami például az alapvető élelmiszerek esetében egy év alatt meghaladta a 25 százalékot.

– Köszönhetően az eredményes kormányzati intézkedéseknek, szerencsére ma már ezen is túl vagyunk, hiszen idén az infláció mértéke 5 százalék alatt lesz, a foglalkoztatottak száma pedig 4,7 millió fő fölé emelkedett, és kijelenthetjük, hogy a gazdaság is magára talált, hiszen hónapról hónapra javul a teljesítménye.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő szerint Győr fejlődő pályán tudott maradni a jelenlegi városvezetéssel. Fotó: Csapó Balázs

Győr jól teljesített

– Közben pedig újból választások előtt állunk, az európai parlamenti szavazás mellett a helyi önkormányzatokat is júniusban választjuk. Ilyenkor mindenki értékel. Győri képviselőként hogy látja a városvezetés elmúlt három és fél évét?

– A már említett kihívások alapvetően határozták meg minden magyar önkormányzat, illetve önkormányzati vezető mozgásterét. A nehézségek ellenére Győr jól teljesített az elmúlt időszakban. Dr. Dézsi Csaba András polgármester biztos kézzel irányította a várost a Covid- és az energiaválság közepette is, amely jelentős fejlődésen ment keresztül, javult a közrend és a köztisztaság, a közösségi közlekedés helyzete is. Nyilván ez együttműködést igényelt a kormány, az országgyűlési képviselők, a városvezetők között. Csak így valósulhattak meg a legnagyobb beruházások – az állatkert bővítése, a vízi élménypark építése, a mentőállomás, az adyvárosi parkolólemez, az óvodaépítések vagy a közlekedési csomópont átalakítások, az új, modern autóbuszok beszerzése –, döntően országos programok keretében, kormányzati és uniós fejlesztési források felhasználásával.

Megvalósítandó feladatok

– Van esetleg hiányérzete valami miatt, ami nem valósult meg?

– Céltudatos emberként nem a „hiányérzet” kifejezést használom, sokkal inkább a következő időszakra átnyúló, megvalósítandó feladatokat említek. A gazdasági nehézségek miatt több nagyberuházás nem indulhatott el az országban. Ezek közé tartozik a Gyárvárost Bácsával összekötő, belső tehermentesítő út kivitelezése, ami egy új Mosoni-Duna feletti híddal kötné össze a két városrészt, tehermentesítve a belváros közlekedését. Ez a korábban jól előkészített projekt forráshiány miatt felfüggesztésre került. A magam részéről mindent meg fogok tenni azért, hogy ez a fontos fejlesztés, ami egyben az ötödik Mosoni-Duna folyó feletti hidat is jelenti Győr térségében, belátható időn belül megvalósuljon.

– Mi a véleménye a tervezett kulturális negyed kialakításáról?

– Az elképzelt új kulturális negyed terveit rendkívül impozánsnak találtam. Azonban három, alapvetően anyagi kérdést mindenképpen felvet egy ekkora beruházás: tudja-e a mindenkori kormány a központi költségvetésből biztosítani a hosszú évekig tartó építkezés költségeit, bevonható-e magánerő a kivitelezésbe, illetve fenn tudja-e tartani majdan az önkormányzat az ott kialakításra kerülő intézményeket? Véleményem szerint csak abban az esetben szabad elkezdeni és megvalósítani egy ilyen méretű beruházást, ha mindhárom kérdésre egyértelműen igennel tudunk válaszolni.

– Mit tart a legfontosabb eredményeknek azok közül, amelyek nem az önkormányzathoz köthetők?

– A legfontosabbnak azt tartom, hogy a helyi gazdaság stabil és erős maradt, a kormány segítségével sikerült megőrizni a munkahelyeket, sőt, több mint 30 győri vállalat kapott központi támogatást beruházásának megvalósításához. Általános és középiskoláink továbbra is az ország legjobbjai közé tartoznak, amit számos szakmai verseny, illetve a technikumok és gimnáziumok tanulóinak teljesítménye alapján felállított éves országos rangsor egyértelműen megerősít. Több iskolaépületet sikerült modernizálnunk, a tanulók és a tanárok pedig laptopokat kaptak ingyenesen. Egyetemünk, a Széchenyi István Egyetem az ország egyik legdinamikusabban fejlődő felsőoktatási intézménye, ahol az elmúlt években nemcsak a hallgatói létszám emelkedett jelentősen, hanem a megvalósult infrastrukturális beruházások összértéke is egyedülálló Magyarországon. Legutóbb a science park központi épületét, az egykori kekszgyári „kockát” adhattuk át, valamint befejeződött az energetikai korszerűsítés az Apáczai-kar, illetve a jogtudományi kar épületeiben. A római katolikus püspökség a székesegyház, illetve a hittudományi főiskola épületét újította fel központi forrásból, jelenleg zajlik a Prohászka Ottokár Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda épületének komplex felújítása. A Szent Mór Bencés Perjelség a bencés templom rekonstrukcióját végezte el, napjainkban a rendház és a templom tetőterében kiállítóterek kialakítását végzik szintén kormányzati támogatásból. A református egyház egy új bölcsődét épített Újvárosban TOP-pályázatból, a zsidó hitközség pedig éppen az elmúlt hetekben a Menház épületében megvalósuló kiállítás céljára kapott komoly kormányzati támogatást. De büszkék lehetünk győri sportegyesületeink elért eredményeire és kiemelt központi támogatására is. De tegyük hozzá, ezek megvalósulásához is kellett Győr város hozzáállása és a polgármester állhatatossága.

A tét, hogy lesz-e fordulat az unióban

– Visszatérve június 9-re, képviselőként és a Fidesz győri elnökeként hogy látja az esélyeket, mi a választás tétje?

– Az európai parlamenti választások tétje az, hogy lesz-e fordulat az Európai Unióban. Mi, jobboldali politikusok azon dolgozunk, hogy legyen. Brüsszelben ugyanis évek óta rossz döntéseket hoznak, rosszul kezelik a migrációs válságot és a háborút, az EU pedig folyamatosan veszít a versenyképességéből. Arra van szükség, hogy Európa visszanyerje régi erejét és újra a nemzetállamok Európája legyen, ahogy azt az alapító atyák megálmodták. Ezt a jelenlegi uniós többség nem biztosítja, ezért van szükség gyökeres változásra. Győrben pedig egyértelműen a jelenlegi városvezetés és a stabil közgyűlési többség megőrzése a cél a város további fejlődése érdekében. A Fidesz–KDNP alkotta városvezetés, élén a polgármesterrel, dr. Dézsi Csaba Andrással, az elmúlt három évben már bizonyított. Győr országgyűlési képviselőjeként kizárólag bennük látok garanciát a cselekvő városépítő munka folytatására.

A helyiek átlátnak a mesterkedéseken

– Az ismert okok miatt öt évvel ezelőtt Borkai Zsolt lemondott polgármesteri tisztségéről, most visszatérésre készül. Mit gondol erről?

– Azt, hogy polgármesterként nem tud visszatérni Győr élére. A győriek valaha büszkék voltak rá, ő azonban hazudott nekik. Ő és haverjai az adriai botrányos jachtozással, felelőtlen viselkedésükkel 2019-ben kis híján Gyurcsány kezére juttatták a várost, csak a felelősen gondolkodó győrieken múlott, hogy a lemondása után nem DK-s polgármestert választottak a város élére. Most több év után ismét előkerült, mert sem ő, sem az üzleti körei nem tudják megemészteni, hogy már nincs hatalmuk Győrben. Ismét meg akarják szerezni, és ha ehhez az kell, akár még az ördöggel is lepaktálnak. Mert Gyurcsány Ferenc ismét szemet vetett Győrre, mint az ország egyik legsikeresebb és gazdaságilag legjelentősebb városára, és Borkai felhasználásával akar zavart kelteni, megbontani a jobboldal egységét. De hiszem, hogy a győriek most is átlátnak a mesterkedéseiken. Borkai Zsolt a múlt embere, az ő ideje a közéletben lejárt, ami június 9-én a győriek számára is egyértelművé válik.

Csak az elvégzett munkában hiszek

– Miben hisz, mire alapozza az optimizmusát?

– Kizárólag az elvégzett munkában hiszek, ezért vagyok nyugodt és optimista. A kampány elkezdődött, jelöltjeink mindannyian felkészült, helyben ismert, megbízható, a közösségért tenni akaró emberek. Bízom támogatóink józan, felelős gondolkodásában. Az itt élők pedig továbbra is biztosan számíthatnak ránk, ezért merem kijelenteni azt, hogy június 9-én a Fidesz–KDNP ismét győzni fog, ezáltal pedig a győriek nyerik a legtöbbet: egy gyarapodó, fejlődő és élhető nagyvárost.