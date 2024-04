Büszkeséggel állunk itt, Khaut Andrással, hiszen kevesebb, mint két év alatt sikerült tervezésben és kivitelezésben is országos és nemzetközi színvonalú uszodát építeni, amellyel nem csak a soproniak lehetnek elégedettek, hanem az építőipari szakmán belül mi magunk is. Ez az elismerés egy visszacsatolása annak, hogy érdemes a jövőben is tovább dolgozni