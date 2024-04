A Mosonmagyaróvár Város Környezetvédelméért díjat kétévente ítélik oda: ezúttal a képviselő-testület a Mosonmagyaróvári Vackor Óvoda részére adományozta a gyermekek természetvédelmi nevelése, környezettudatos szemléletformálása területén több évtizeden át tervszerűen, nagy hivatástudattal, a jövő generáció érdekében végzett aktív, példaértékű, kiemelkedő tevékenységéért.

Szemléletformálás

A kitüntetést Tibáné Kalocsai Zita óvodavezető vette át az óvoda küldöttsége, óvodapedagógusok és nagycsoportos óvodások jelenlétében Árvay István polgármestertől a városháza dísztermében a képviselő-testületi ülésen, a napirendek előtt.

Tibáné Kalocsai Zita az intézmény, a dolgozói és az óvodások nevében mondott köszönetet a díjért. Az „Örökös Zöld Óvoda” címmel rendelkező intézményben, mint elmondta, kiemelt figyelmet fordítanak az egészséges életmódra, a környezettudatos és fenntartható nevelésre.

– A 3–6 éves korosztály nagyon jó talaj arra, hogy mindezt befogadja. És talán általuk a családok szemléletformálásához is hozzájárulhatunk – emelte ki az óvodavezető.

Új tagokat választanak

Szintén a napirendek előtt a polgármester hangsúlyozta: Ábrahám Tivadar lemondott képviselői mandátumáról, helyére a listáról új személy kerül be a képviselő-testületbe.

Mint ismeretes, a volt képviselő kilépett a Demokratikus Koalícióból, ezt követően mondott le a képviselői, a pénzügyi és ügyrendi bizottság elnöki és felügyelőbizottsági tisztségeiről. Vele együtt lépett ki a pártból Pozsgai Jánosné is, aki szintén lemondott a szociális és esélyegyenlőségi bizottsági tisztségéről. A gazdasági és városüzemeltetési bizottság külsős tagja, Erdős Sándor március 25-én elhunyt, helyére szintén új tagot választanak.

Fehérné dr. Bodó Mariann jegyző érdeklődésünkre el- mondta: a képviselő-testület májusban egészülhet ki, a jelölő szervezeteknek (DK–MSZP) április 30-ig kell döntést hozniuk az új képviselő személyéről.

Veszteség a városnak

A képviselő-testületi ülés idején jelentette be Árvay István, hogy elhunyt Moldoványi Géza, Mosonmagyaróvár Pro Urbe díjasa, a Széchenyi Polgári Kör és a Fejes Józsefné Zenei Alapítvány egykori elnöke. Egyperces néma főhajtással emlékeztek a város aktív közéleti szereplőjére. Moldoványi Géza fotósként a Kisalföld szerkesztőségének munkáját is segítette, szeretettel és tisztelettel emlékezünk mi is rá.