Április 15-ig lehet kitölteni a kormány Közös ügyünk a zöldenergia elnevezésű online kérdőívét. A www.zoldenergia.kormany.hu oldalon elérhető konzultációval a egyebek között a zöldenergia megtermelésének és tárolásának fontosságáról, a napelemek telepítésének és az elektromos közlekedésnek az állami támogatásáról, a szabályozási rendszer szigorításáról, a nagy szennyező cégek klímavédelmi költségeinek megfizetéséről mondhatják el véleményüket a kitöltők.

A témáról Kapuváron tartott sajtótájékoztatót Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő és Koncz Zsófia, az Energiaügyi Minisztérium miniszterhelyettese.

"Mindannyiunk életét befolyásolja az energiabiztonság és azon belül is az, hogy minél tisztább, biztonságosabb és megfizethető energiához juthassunk hozzá. Minden család, önkormányzat, település vagy vállalkozás számára fontos kérdés" - mondta Gyopáros Alpár.

A miniszterhelyettes arról beszélt, hogy az online párbeszéd tapasztalatai a kormány már futó programjait erősíthetik meg, illetve tervezett intézkedésekre reagálhatnak.

- A háború következményeként olyan szankciós politika alakult ki, amely abszolút energiaválságot okozott és azzal kellett szembesülnünk, hogy az energiaellátás, az energiabiztonság, a megfizethető árú energia kérdése fontosabb lett mint valaha-jelentette ki Koncz Zsófia. - A zöldenergia témájában két nagyon fontos kérdéskört is kibontunk. Az egyik napenergia, a másik az atomenergia kérdése. A párbeszéd azt szolgálja, hogy megtudjuk, a magyar emberek ezekről a fontos kérdésekről vajon mit gondolnak - fogalmazott Koncz Zsófia. - A napenergiától kezdve az atomenergián át, a geotermikus energiáig, az elektromobilitásig teszünk fel kérdéseket. Szó van a Napenergia plusz programról is, amelyet nagy érdeklődés övez. Ez az első kormányzati program, amelyik nem csak napelem telepítését, hanem a zöldenergia tárolását is segíti.

Koncz Zsófia hozzátette: kérdések megválaszolása a kormány számára fontos visszajelzés lesz. A határidő után kiértékelik a válaszokat, melyek sok, már megkezdett irányt erősíthetnek meg, illetve vannak tervben olyan intézkedések is, melyek az online párbeszédre reagálhatnak.