A Győri Filharmonikus Zenekar Orosz Zoltán világhírű harmonikaművésszel és Rácz Márton karmesterrel adott felejthetetlen koncertet a Győri Nemzeti Színház gálaműsorán. Fotó: Csapó Balázs

Az est ünnepi beszédében dr. Dézsi Csaba András polgármester elmondta: szerencse, hogy Győrben ennyi aktív civil szervezet van, amelyek segítenek az itt élő polgároknak a fontos célok elérésében. Ezután felsorolta a bor egészségre gyakorolt pozitív hatásait is, hozzátéve, hogy napi egy-két pohár élethossznövelő. Kiemelte, hogy büszke rá, hogy már a város két intézménye is részt vesz a rendezvény létrejöttében: a Győri Filharmonikus Zenekar és a színház.

Az idei gálán is különleges, jó minőségű borokra licitálhattak a vendégek. Az est fővédnöke, dr. Nagy István agrárminiszter egy rendkívül különleges, 1975-ös, 6 puttonyos Tokaji Aszút ajánlott fel a XII. Kantharosz Gála borárverésére. A licittételek között szerepelt egyebek mellett a Cseri Borászat Pannonhalmi Legendája, egy 9 literes prémium bordói palackban, az alkalomra készített egyedi címkével. A spanyolországi tengervíz alatt alapított ElixSea Pincészet legelső évjáratával járult hozzá az esthez. A tételek közt szerepelt még 50 liter 2020-as Pannonhalmi Irsai Olivér szőlőpálinka, fonott fűzfavessző tartóban a Pannonhalmi Pálinkáriumtól. Gere Attila, az 1994-es Év Borásza díj tulajdonosa olyan vörösbort alkotott a villányi Kopár-dűlőben, ami a magyar vörösborok referenciapontjává lett, a liciten elkelt a kedvence, a Kopar cuvée. A Juhász Pincészet is különleges tételt mutatott be, egy jeroboám palack Gesztenyés bort a Korda házaspár által dedikálva, egy ott készült fényképpel, valamint hat palack 2019-es Juhász Végtelent a Gesztenyés és az Öreghegy legszebb területeiről. A gálán exkluzív tombolát is sorsoltak, amelynek főnyereménye a Patent Csoport által felajánlott 150 ezer forint értékű borválogatás volt.

A záró előadás után mindenkit vendégül láttak közönségtalálkozóra és borkóstolóra a gálát támogató borászok tételeiből.