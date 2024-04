A polgármester a közelmúltban írta alá az óvodapedagógusok bérrendezéséről szóló határozatot. Fotó: Vig Norbert

– Nyakunkon a választási kampány: milyen érzésekkel várja?

– Számomra ez az időszak arról szól, hogy összegezzem, amit az elmúlt években elértünk, és beszéljek a terveimről. Polgármesterként egy már száz éve sikeres város sikertörténetét kell tovább építenem a munkatársaimmal és az itt élő győri emberekkel. Jó és eredményes úton járunk, ezért készen állok a folytatásra – mondta lapunknak prof. dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere.

– Miért vállalta négy éve a polgármesterséget?

– Bajban volt a város, mert az előző polgármester egy prostituáltakkal teli orgiája nyilvánosságra kerülése után kénytelen volt lemondani. A zavaros föld­ügyletek és követhetetlen off­shore céges beruházások, máig fizetendő kölcsönök után ez már csak az utolsó csepp volt a pohárban, hiszen nevetségessé tette a várost. Rengeteget rombolt ezzel a helyi hangulaton és a hazai, valamint a nemzetközi megítélésünkön is. Számomra pedig nincs annál nagyobb megtiszteltetés, mint amikor felkértek a szülővárosom vezetésére, és a győri emberek jelentős többsége a szavazatával megbízott, hogy Győr polgármestere legyek. Az volt az egyetlen kérésem, hogy folytathassam tovább az orvosi munkámat is abban a Szívcentrumban, amit a feleségemmel, Verával és munkatársainkkal szívós és kitartó munkával felépítettünk és ahol több tízezer ember életét mentettük már meg azóta.

– Hogyan értékeli polgármestersége elmúlt négy évét?

– Lehet, hogy ez most hihetetlenül hangzik, de a számok azt mutatják, hogy a rendszerváltás óta ez a négy év volt az egyik legeredményesebb polgármesteri ciklus. Annak ellenére is, hogy végig kellett menedzselnünk egy Covid–19-világjárványt, az energiaválságot és az ukrajnai háború következtében ránk zúdult menekültáradatot és háborús inflációt. Ennek fényében lehet igazán sajnálni az előtte, a jólétben elvesztegetett 14 évet. Mert a tények makacs dolgok. Örököltünk például egy húszéves buszparkot – mi vettünk 52 buszt, így tudtuk a járművek átlagéletkorát 10 év alá csökkenteni. Megörököltünk a 750 km hosszú belső úthálózatból 176 km gyalázatos, folt hátán gödör állapotban lévő utat, amiből már 40 km-t sikerült felújítani. Olyan fontos utakat például, mint az Ipar utca, a Szigethy Attila út, a Reptéri út, a Sió utca, a Vécsey utca, a Jókai utca, a Szent Imre út, a Tatai út és a Kunszigeti út. Most például a Herman Ottó utca felújítása van folyamatban. Építettünk két új bölcsődét, három parkolóházat és egy mentőállomást. Rendbe hoztuk a közparkjaink és játszótereink jelentős részét, rekortánborításokkal, telepített illemhelyekkel, padokkal, ivókutakkal és napvitorlákkal. Kutyafuttatókat építettünk. Ebben a városban az építési vállalkozók korábban azt csináltak, amit akartak, valójában egy szűk körük diktálta a feltételeket. Rendet kellett tenni ezen a téren is.

– Az új ipari park II. kialakítása ugyanakkor alaposan felborzolta a kedélyeket.

– Igen, mert politikai célból olyan akkumulátorgyár telepítésével riogatták a Győrszentivánon élőket, aminek semmi reális alapja nem volt. Amióta a Volkswagen elnöke világosan elmondta, hogy valójában Csehországban terveztek egyetlen ilyen gyárat Kelet-Európában felépíteni, ez a nem létező veszély elmúlt. Persze nem mondom, hogy egy városvezetőnek nem kell mindig résen lenni, és én nemcsak beszélek a környezetvédelemről, hanem orvos-polgármesterként valóban teszek is érte. Vásároltunk egy mobil légszennyezettség-mérőt, amivel a város minden körzetében ellenőrizzük a levegő szennyezettségét. Nekem minden győri egészsége fontos. Ugyanakkor a győriek jól emlékezhetnek még az ipari park korábbi bővítése során „földmutyi” néven elhíresült történetre is, amelyen akkor magánszemélyek kerestek nagyjából 2,5 milliárdot. Ezzel szemben mi most létrehoztuk az ipari park II-t, ami további 20–25 évre garantálja Győr ipari fejlesztésének lehetőségét, és amivel most a város nyert 10 milliárd forintot! Természetesen ezt a Magyar Kormány segítségével sikerült megtennünk. Ez is egy példa arra, hogy jól működnek a kormánykapcsolataink.

Elherdált vagyon és negatív örökség

– Borkai most azzal kampányol, hogy 14 milliárdot hagyott a kasszában.

– Ez nem igaz. Amikor ilyen kijelentéseket tesz, akkor csak azt bizonyítja, hogy már nagyon régen nem ő vezette a várost, csak egy bábu volt Győr élén, mert fogalma sincs a valós pénzügyi és gazdasági folyamatokról. Természetesen volt pénz a kasszában, de ennél sokkal kevesebb, és minden egyes forint meg volt címkézve, folyamatosan érkeztek a számlák. Az is csak egy városi legenda, hogy kiváló szakemberekkel vette körül magát, hiszen felélték a vízügyi és a lakásalapot, és például elmaradt a régi szeméttelep rekultivációjának második lépcsője, amely másfél milliárdos terhet jelent. Arról sem beszélt senki, hogy sok mindent kölcsönből csinált meg, azóta is fizetjük vissza a törlesztéseket. Most sokkal stabilabb a város gazdálkodása, mint Borkai utolsó éveiben volt. Csak két előkészített projektet örököltem. A színházat és az élményfürdőt megtervezték. Az előbbire csaknem kétmilliárd forintot, a másodikra pedig csaknem egymilliárd forintot elköltöttek. Csak a tervezésre! Mindkettő ezer sebből vérző volt, rengeteg gonddal, elcseszett ötletekkel. A színház felújításánál például négyemeletes mélygarázst terveztek, ahol a kocsikat automata hozta volna fel, az előadás után kitóduló vendégek pedig órák hosszat várhattak volna, mire egyesével megkapják a járműveiket. Ezt le is állítottam. Az élményfürdőt úgy tervezték meg, hogy nincsenek a medencék előtt lábmosók. A Cziráky-emlékmű csúcsához lehetett volna mobil gátat tervezni akár, jóval olcsóbban és praktikusabban, mint ami megvalósult. Ráadásul eltüntették a fürdő lelkét, a Cziráky-medencét! De ezen már nem lehetett változtatni. Plusz elkövették azt a hibát, hogy alaposan alábecsülték a tervezett kivitelezési összegeket. Néha valóban arra gondolok, hogy Borkai tulajdonképpen nem is hazudik, amikor tervekről és pénzekről beszél, mert egyszerűen ma sem tudja, hogy a vezetése alatt mi történt a hivatalban. Nyílt titok, hogy ő mindig csak utazgatott, búvárkodott, hogy a többit ne is említsük. Hallhatták, amikor a televízióban a felesége többször is elmondta egy interjúban, hogy a férje egy nagyon befolyásolható ember. Isten óvja Győrt attól, hogy egy ilyen ember visszakerüljön a polgármesteri székbe!

A legsikeresebb négy év

– Mit sikerült a négy évvel ezelőtti ígéretekből teljesíteni?

– Amit ígértünk, a húsz pontomból tizennyolcat teljesítettünk, kettővel pedig félben vagyunk. Röviden átfutva és kipipálva: bevezettük a nyitott városházát, figyelembe vesszük a győriek véleményét. Együttműködünk a civil szervezetekkel, és együttműködésben, példaértékűen fejlesztjük az egyetemünket. A sürgősségi betegellátást bevittük a kórházba a sürgősségi osztály mellé, megépítettük az új mentőállomást. A hulladékgazdálkodásnak külön céget hoztunk létre, a mára nyereséges GYHG-t, kialakítottunk süllyesztett hulladékgyűjtő szigeteket, ezáltal is tisztább lett a város. Megépítettük az élményfürdőt. A színház előtti térre már készek a tervek. A Dunán átvezető új híd, valamint a Szabadhegyet elkerülő 82-es út bevezető szakaszának tervei szintén készek, a következő ciklusban megépülhetnek. Javítjuk az idős emberek életminőségét, a Herman Ottó utcában rövidesen átadjuk az országban eddig példátlan Nyugdíjas Klubok Házát. Győrnek esélyegyenlőségi és parasportnagykövete lett. Háromezer fát ültettünk, a győri újszülötteknek fát ajándékozva létrehoztuk a babaligetet. A kulturális élet minden eddiginél színesebb. 922 új parkolóhelyet hoztunk létre. Elkészült a győri napelempark második üteme. Bölcsődék és óvodák felújítása mellett két új bölcsődét is építettünk. Számtalan olyan fejlesztés is van, amit nem is ígértünk, mégis megcsináltuk. Például a sikeres LED-csereprogramot. Rendkívül fontos számomra az emberek biztonsága! Ezért megalakítottuk a városrendészetet, új mentőállomást építettünk, felújítottuk a tűzoltóságot, elindítottuk a Zöld Győr környezetvédelmi programot. Ez mind egy jól átgondolt, komplex program része. Fontos számomra a helyi értékek mentése és a hagyományaink ápolása. Ezért visszavásároltuk a Várbástyát a Vaskakas Tavernával, a Radó-szigeti Spartacus-csónakházat, előbbinek elkészültek a kiviteli tervei, neki fogunk állni a felújításnak. Visszakapják eredeti funkciójukat, amiket minden győri polgár használhat majd. Parlamenti képviselőinknek köszönhetően végre megoldódott a Mosoni-Duna vízszintszabályozása, ehhez a szakemberekkel megalkottuk a helyi vízi KRESZ-t is. Az állandó győri lakosoknak egyre több kedvezményt juttatunk, például a parkolásban, a termálfürdőben, vagy legutóbb a közösségi közlekedésben. Győr története tananyag lett a győri iskolákban, mely már érettségi tételként is szerepel. Számomra, született győriként ezek is nagyon fontosak.

Begyógyítani a sebeket

– Lesz kikötő a belvárosban, és lesz kulturális negyed?

– Győr folyami közlekedésének fejlesztésével, valamint kikötő létrehozásával kapcsolatosan is vannak terveink. A város mindennapjaiban a turistákat úgy kell integrálni, hogy a győri lakosok érdekeit tartsuk mindenkor szem előtt. A kulturális negyed a Rába-gyár korábbi területén lesz, ahol többek között az egyetemmel közös projektben gondolkodunk. Az elmondottakból talán az is kiderül, hogy azért szeretnék polgármester maradni, mert vannak a győri polgárokkal közösen megálmodott vízióim a város jövőjével kapcsolatban. Békét és biztos jövőképet akarok teremteni a városban mindenki számára.

– Borkai úgy védekezik, hogy ön is támadható, célozva egy videóra, amelyen szerinte egy tettlegesség látható.

– Nem létezik ilyen videó, mert soha semmilyen vitám nem fajult el tettlegességig. Amióta Borkai bejelentette az indulását, a korábbi vállalkozói támogatói köre elfordult tőle, mert kiszámíthatatlannak tartják. Ugyanakkor bűnözői körök álltak mellé, hiszen egy könnyen befolyásolható polgármesterjelölt nekik ideális lenne. Teljesen világos számomra, hogy amikor engem támadnak, akkor valójában nem dr. Dézsit támadják, hanem azokat az értékeket, amiket képviselek. Támadják a rendet, a biztonságot, az esélyegyenlőséget, a közvagyon védelmét és a város korrupciómentes működését, a nyitott, kommunikatív városvezetést. Ez a Borkaihoz köthető banda már próbál fenyegetni nyilvánosan is embereket, legutóbb épp egy parlamenti képviselőt, és köztük engem is, ezért már korábban feljelentést is tettem a rendőrségen ismeretlen tettes ellen, ahogy kell, és el is indult a nyomozás. Sajnos ilyen világot élünk, csak hát engem nem lehet zsarolni és felesleges fenyegetni. Ugyanis nap mint nap a halállal állok szemben a kardiológián, a szívkatéteres műtőben vagy az intenzív részlegünkön, ott és a politikában is megedződött már az idegrendszerem. De akkor mi lehet ennek az alapja? Arról már beszéltem korábban többször is, hogy a feleségemnek volt egy rosszindulatú hasnyálmirigy-daganata. Hét éve megoperálták, majdnem belehalt. Köztudott, hogy a hasnyálmirigy, aminek a felét nála el kellett távolítani, a cukorháztartás fontos szerve, időnként ezért leesik a vércukra. Egy rendezvényen Vera rosszul lett, elég zavart állapotba került, ki kellett a helyszínről vonszolnom, beraktam a kocsiba és hazavittem. Szerintem minden értelmes és olyan ember, aki szereti a házastársát, ugyanezt tette volna. Erről már többször nyilatkoztunk mindketten. Na ezek közül a banditák közül állítólag valaki ezt telefonnal felvette, és ezt a felvételt mesterséges intelligenciával állítólag megbuherálta. Az utóbbi napok országos történései mutatják, hogy mások esetében egy ilyen felvétel hihetőnek tűnő manipulálása már egy ötéves kisgyereknek sem jelent problémát. Fogalmunk sincs, hogy mi lehet az általuk manipulált videón, de remélem, hogy mielőbb eljut a hatóságokhoz és ott majd kielemzik. Az biztos, hogy a valóságban semmi olyan nem történt, amit ne tudnánk mindketten ma is vállalni. Az olyan embereknek, akik prostituáltakkal, tudatmódosító szerekkel és beteges, de sikertelen hatalomvággyal élik az életüket és a nőkre csak tárgyként tekintenek, bizonyára komoly fájdalmat jelent, hogy vannak emberek, akik normálisan, békében, szeretetben élnek és munkával elért, tartós sikereket tudnak felmutatni. De szerintem ezzel a jelenséggel már most is többet foglalkoztunk, mint amit érdemes. Nekem az a dolgom, hogy Győr városát továbbra is a siker és fejlődés pályáján kormányozzam, tisztességes polgármesterként. Bízom abban, hogy ebben a Győrt szerető győriek jelentős többsége, ahogy eddig is, a jövőben is támogatni fog.