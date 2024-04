– Bizonyára ön sem gondolta 2019 októberében, hogy a megválasztását követő alig néhány hónapon belül egy világjárvánnyal kell megküzdeni itt a városunknak is, amelyet aztán háborús gazdasági helyzet követ.

– Sohasem rettenünk meg az előttünk álló feladatoktól és kihívásoktól, de azt gondolom, hogy az említett nehézségek két vagy három polgármesteri ciklusra nézve is óriási terhet jelentettek volna. Nekünk viszont öt éven belül kellett szembenéznünk olyan veszélyekkel és válságokkal, amelyeknek nem okozói, hanem elszenvedői voltunk; legyen szó a koronavírusról, az orosz–ukrán háborúról, valamint az arra adott rossz brüsszeli válaszokról, amelyek energiaválságba, majd gazdasági válságba sodorták egész Európát. Példátlan kihívásokkal szemben kellett felvennünk a kesztyűt, de mi, soproniak bebizonyítottuk, hogy együtt, közös erővel még egy ilyen időszakban is nagy dolgokra vagyunk képesek. Ezt mutatja, hogy a kihívások ellenére jelentős fejlődésen ment keresztül Sopron.

– Valóban, még felsorolni is nehéz az elmúlt években megvalósult fejlesztéseket. Ha csak hármat emelhetne ki, melyikek lennének?

– Nem szívesen állítok fel rangsort a fejlesztések között, hiszen elképzelhető, hogy egy soproni családnak az utcájában megvalósult útfelújítás volt a legfontosabb. Ha azonban a nagy képet nézzük, számtalan olyan fejlesztés valósult meg, amellyel nemcsak egy adott városrész, hanem egész Sopron nagyot lépett előre. Ilyen a magyar kormány támogatásának köszönhetően megvalósult M85-ös gyorsforgalmi út, amellyel több évtizedes álma vált valóra az itt élőknek. Ide tartozik a soproniak biztonságát szolgáló új Rendészeti Integrált Központ, vagy éppen az új Lőver uszoda, a Múzeumnegyed és az Árpád utcai parkolóház megépítése is. Fontosnak tartom azonban, hogy mindezen nagy fejlesztések mellett folytatódtak az ikonikus épületeink, valamint a bölcsődéink, az óvodáink és az iskoláink megújulása is. Rövidesen pedig a felújított piacot és vásárcsarnokot is birtokba vehetik a soproniak.

Azért kívánunk dolgozni, hogy a helyi gazdaságot és a turizmust erősebbé, a közlekedést még korszerűbbé tegyük.

Fotó: Máthé Daniella

– Nemrégiben mutatta a csapatát, amellyel tovább kívánnak dolgozni a városért. Milyen célokat tűztek ki a következő öt esztendőre?

– Az elsődleges, hogy Sopron fejlődése folytatódjon. Azért kívánunk dolgozni, hogy a helyi gazdaságot és a turizmust erősebbé, a közlekedést még korszerűbbé és biztonságosabbá tegyük a soproniak számára. Ezért épül az északnyugati elkerülő út, valamint a gyorsforgalmi út osztrák határig vezető szakasza is, amelyek jelentősen csökkentik majd a városon áthaladó teherforgalmat. Mi egy olyan várost és egy olyan közösséget szeretnénk továbbépíteni, ahol jó élni, ahol jó családot alapítani és gyermeket nevelni. Ennek feltételeit kell biztosítania minden egyes fejlesztésnek, miközben megőrizzük Sopront annak a karakteres, felbecsülhetetlen értékeket magán hordozó ékszerdoboznak, amit mindannyian szeretünk.

– Június 9-én két szavazás is lesz. Mi a tétje ezeknek ön szerint?

– Óriási téttel bír mind az európai parlamenti, mind pedig az önkormányzati választás a soproni családokra nézve is. A tét az, hogy továbbra is lendületben marad-e városunk, hogy továbbra is békében és biztonságban élhetünk-e, vagy pedig hagyjuk, hogy a háborús lázban égő baloldal és Gyurcsány Ferenc helyi politikusai újra eladósítsák és tönkretegyék városunkat, amit egyszer már megtettek. Arra biztatom a soproniakat, hogy védjük meg a közös eredményeinket. Maradjunk lendületben, és ne kockáztassuk Sopron fejlődését!