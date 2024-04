Barcza Attila képviselő hangsúlyozta: ekkora mértékű kormányzati támogatásra a település életében az elmúlt 10 évben nem volt példa.

- Azt érzem, hogy Sopronban és térségében a kormány családpolitikája működik, és egyre nagyobb szükség van bölcsődei, valamint óvodai férőhelyekre. Ugyan néhány évvel ezelőtt készült el a nagycenki óvoda felújítása, de már szükség van a bővítésre. Mindez nagy öröm, de természetesen feladatokkal is jár - részletezte az országgyűlési képviselő. Hozzátette, Nagycenken nagy hangsúlyt kap a sportolás is, amelyből számos ágazatában biztosítanak lehetőséget.

- A településnek és az iskolának is elengedhetetlen része a sportcsarnok. A felújítása egy olyan infrastrukturális lehetőséget jelent, amivel magasabb színvonalon tudnak majd tanulni a gyermekek - mondta Barcza Attila. - Három évtizeddel ezelőtt adták át a tornacsarnokot, amelyen mára már meglátszik az idő múlása. Az épület helyt ad többek között az iskola testnevelés óráinak, de számos sportegyesület is működik Nagycenken, illetve a környező településekről is érkeznek ide különböző sportágakat űzni.

Összességében azt mondhatom, hogy a csarnok fontos szerepet tölt be a sportéletben. A beruházás keretében teljeskörű felújítás valósul meg, és mondhatjuk azt, hogy szinte csak az eredeti falak maradnak meg, hiszen a nyílászáróktól kezdve a hőszigetelésen át minden megújul. A munkálatok ideje alatt a tanulók az iskolában található kisebb tornateremben mozoghatnak testnevelés órán, illetve a kültéri sportpályákat vehetik használatba - részletezte Csorba János, aki kitért arra is, hogy a csarnok várhatóan két éven belül készül el.

A polgármester az óvoda bővítéséről is beszélt. - Az elmúlt évtizedben háromszáz ház épült Nagycenken, melynek tulajdonosai javarészt fiatal családok. Éves szinten pedig negyven fölött van a gyermekszületések száma. Tehát nagy igény mutatkozott az óvoda bővítésére.

A Magyar Falu Program által elnyertünk ötvenmillió forintos támogatást, de önrészre is szükség lesz. A bővítés keretében pedig két csoportszoba épül a meglévő ovihoz, amely 25-25 gyermek befogadására lesz alkalmas - mondta el Csorba János.