Fásítással hozzájárulhatunk

– Teremtett világunk ma már védelemre szorul, de a védelemnek sokféle formája van! Nem csupán globális szervezetek vagy államok tehetnek sokat ezért a közös ügyért, hanem kisebb-nagyobb közösségeink, és – végső soron – felelős polgárként mi, magunk is. Ennek a természetvédelmi szerepvállalásnak egyik szép formája a 2020-ban, az Országfásítási program részeként elindított Településfásítási program – kezdte beszédét Nagy István agrárminiszter, a térség országgyűlési képviselője, aki szerint ez a kezdeményezés arra ad példát, hogy a fásítással, de akár már egyetlen fa elültetésével is hozzájárulhatunk az egészségesebb, élhetőbb környezet megteremtéséhez és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez. A tárcavezető szerint a fával borított területek növelése mellett pedig azért is fontos szerepet tölt be a program, mert a fák elültetése és gondozása erősíti közösségeinket.

Nagy István kiemelte: az elmúlt három évben már 46 ezer sorfát ültettek 1500 településen. A program sikerét nemcsak az eddig kihelyezett fák mennyisége igazolja, hanem az is, hogy – a korábbi évekhez hasonlóan – kitart a lendület. Ugyanis idén is pillanatok alatt elfogytak a rendelkezésre álló fák, háromszoros volt a túljelentkezés a most elérhető újabb mennyiségre. Egyetlen nap alatt 543 településre további tízezer sorfa talált gazdára az idén negyedik alkalommal meghirdetett programban.

Az elmúlt három évben már 46 ezer sorfát ültettek 1500 településen

– Az elmúlt három évben a program megvalósításához a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága 2 milliárd forint támogatást biztosított, az idei feladatok végrehajtásához pedig további 550 millió forint támogatás áll rendelkezésre. Ezek a számok is megerősítik azt, hogy a Településfásítási program a rendszerváltozás óta a legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezés Magyarországon – avatott be a számokba a miniszter.

3975 fa érkezett Győr-Moson-Sopronba

A 10 ezer lélekszám alatti települések zöldítését szolgáló program negyedik ütemét hirdették meg. Az önkormányzatok újabb tízezer sorfát igényelhettek: a tavaszi ültetési időszakra 4000, míg az őszire 6000 sorfa volt elérhető. Ezúttal is 13 fafajból lehetett választani, településenként legalább 10, de legfeljebb 30 darabot. A szakszerű ültetéshez idén is minden fához támasztókaró, takarómulcs és védőrács áll rendelkezésre.

Nagy István kitért arra is, hogy minden vármegyébe jutott a fákból, Győr-Moson-Sopronba a program négy üteme alatt összesen 3975 sorfát ültetek el. Ezeket a fákat, valamint a szállítást az idén is a KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. biztosítja, az Országos Erdészeti Egyesület koordinációja mellett. Az ország fával borított területének növelése továbbra is az agrártárca kiemelt célkitűzései közé tartozik, amit jelez, hogy 2024-ben a Közös Agrárpolitika keretein belül az erdőtelepítési pályázatok továbbra is kiemelt helyen szerepelnek.

– A program sikere azt mutatja, hogy erős társadalmi igény van a zöldterületek bővítésére, aminek támogatásában a kormány és a szaktárca is partner. De nem csupán önmagában érdekes a kezdeményezés, hanem az Országfásítási program részeként is. Büszkén számolhatok be arról, hogy megfordítottuk a negatív erdőtelepítési trendet, és az Országfásítási program 2019-es meghirdetése óta 43 700 hektár új erdő telepítésére nyertek pályázati forrást a magyar gazdák, amelyből 30 000 hektárt már meg is valósítottak – húzta még alá Nagy István, aki végezetül arról is beszámolt, hogy az elmúlt 100 évben Magyarország erdeinek területe megduplázódott, és ezt a munkát folytatnni kívánják.

Hársfa utca lesz

– A Településfásítási Program keretében harminc amerikai hársfát ültethetünk el, mely remélhetőleg egy új utca dísze, árnyéka, sorfái és névadója lesz. Több új család, valamint rónfői családok unokái, gyermekei döntöttek úgy, hogy ebben az utcában építkeznek. A későbbiekben e nemes programnak köszönhetően az utca a Hársfa utca nevet kapja – mondta el köszöntője után Tóth Mária újrónafői polgármester. Még arról beszélt, hogy 2021-ben harminc nyírfát ültettek az Agrárminisztérium támogatásával a sportpálya mellett levő rendezvény helyszínen.

A faluvezető kitért ara is, hogy fontos feladat lesz a telepítési munkálatok mellett a fenntartás, a fák gondozása is, hiszen a jövő nemzedékeiért is ültettek.

Az agrárminiszter, a polgármester, dr. Orbán Tibor, a Kisalföldi Erdőgazdaság vezérigazgatója mellett helyiek, köztük óvodások és tanodás gyermekek segítettek a fák elültetésében.